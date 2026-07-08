Tačiau iškart nuraminsiu, kad tai – vis dar rėminės konstrukcijos automobilis, pritaikytas įveikti didžiausias bekeles. Vis dėlto su iš esmės pakeista išvaizda ir gerokai patrauklesniu bei šiuolaikiškesniu salonu. Negana to, dabar jis galimas ir su alternatyvia energija varoma pavara.
O konkrečiau – nuo šiol „Hilux“ yra galimas ir kaip elektromobilis. Specialioje patentuotoje konstrukcijoje, įvertinant, kokioje negailestingoje aplinkoje eksploatuojamos šios mašinos, sumontuotas 59,2 kWh akumuliatorius. Gamintojo duomenimis, vidutinis nuvažiuojamas atstumas yra 257 kilometrai, maksimalus – iki 380 km.
Žinoma, tai yra kompromisas, kai siūlomas ne didžiausios talpos akumuliatorius, tačiau išlaikomis svarbiausios automobilio savybės – krova ir pravažumas.
Akumuliatorius įkraunamas nuo 11 iki 125 kW siekiančia galia, o visus ratus varo priekyje ir gale sumontuoti bendros 144 kW galios elektros motorai.
Ir, palyginti su tradicine versija, kuri turi 48 voltų hibridinę sistemą, tai yra pranašumas, nes nuolatos gali būti varomi visi ratai, nors tradicinėje versijoje su standžiai pajungiama priekine ašimi pagrindiniai varantieji ratai yra galiniai.
Be to, žemas automobilio svorio centras rėminiam pikapui suteikė stabilesnį važiavimą. Taip pat nuo šiol „Hilux“ turi nebe hidraulinį, o elektrinį vairo stiprintuvą: šokčiojantis rankose vairas buvo vienas didžiausių priekaištų šiam rėminiam modeliui.
Žinoma, yra ir pokyčių, lyginant su versija, turinčią tradicinį vidaus degimo motorą. Tai – ne 31, o 21 centimetro prošvaisa žemiausiame taške, mažesnis velkamas svoris (atitinkamai 3500 ir 1600 kg), pervežamas svoris taip pat mažesnis – ne 1000, o 715 kilogramų.
Bet štai brastos įveikimo gylis yra tokie patys 70 cm, rato judėjimo amplitudė – 50 cm, krovinių skyrius identiškas. Taip pat gale yra elektros motorui pritaikyta „De Dion“ tipo pakaba.
Kaip ne kaip, kiti rinkoje esantys pikapai, tokie kaip „Volkswagen Amarok“, kurio testą rasite čia:
arba bendraplatformis „Ford Ranger“, kurio testas čia:
yra su tradicinėmis spyruoklinėmis pakabomis, o štai „Hilux“, jei juo bus važinėjama itin sunkiomis sąlygomis, galima užsakyti ir su sutvirtintomis lingėmis.
Dar maloniai nustebino iš esmės atnaujintas salonas su šiuolaikine multimedijos sistema ir kokybiška kaip tokios klasės automobiliui apdaila – mašina be kompromisų gali būti naudojama ir kaip kasdienis transportas.
O ką jau kalbėti apie pravažumo galimybes: tuo „Hilux“ iš esmės vargu ar prilygtų koks kitas automobilis, kuo teko įsitikinti itin sudėtingoje bandymų trasoje Bulgarijoje – tai pamatysite peržiūrėję naujo „Toyota Hilux“ vaizdo apžvalgą.
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