Lyg žaislinis modelis būtų pavirtęs tikru automobiliu – žvilgsnius prikaustantis „Pontiac Firebird“

Raumeningų formų kupė, papuoštas chromo elementais, nudažytas intensyvia raudona spalva ir su žeme besiliečiantis skirtingo pločio, arkas užpildančiais ratlankiais – taip savo išvaizda žvilgsnius prikausto šis „Pontiac Firebird“.
Viduje jis įtraukia klasikiniu, juodos spalvos interjeru, o tvirtai suimti rankomis kviečia medinis vairas, kuris puikiai atspindi šio modelio pasirodymo rinkoje laikmetį bei išlaiko autentiškumą. Ne mažiau emocijų gali sukelti ir originalus, net 6.6 l darbinio tūrio V8 variklis, kurio garsas į atmintį įsirėžia, kaip mėgstamiausia daina.
Retro stiliaus, modernūs žibintai suteikia daugiau charakterio ir išskirtinumo, o papildomo žavesio prideda ant galinio sparno esantis „HotWheels“ ženkliukas, kuris sukuria magišką pojūtį, kad iš žaislinio modeliuko, šis „Pontiac Firebird“ pavirto tikru automobiliu.
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Žvelgiant į šį automobilį, atrodo, kad kiekviena jo detalė išdirbta iki tobulumo ir šis įspūdis nėra apgaulingas. Pardavėjas teigia, jog parduodamas „Pontiac Firebird“ yra pilnai restauruotas iš pagrindų, tam buvo panaudota labai daug naujų detalių. O kai kurie elementai buvo pagerinti.
Pavyzdžiui, daug interjero detalių padengtos oda, patobulinta važiuoklė, restauruojant variklį sumontuotos didesnio našumo cilindrų galvutės. Pabrėžiama, kad tikriausiai niekur arti nerasite kito tokios būklės modelio, kaip šis. Jei norite pamatyti daugiau, skelbimo aprašyme pardavėjas įkėlęs kelias „YouTube“ nuorodas, kuriose vaizdo įrašai, kaip automobilis važiuoja ir kaip atrodo jo dugnas bei kiti komponentai.
Kartais gali atrodyti, kad svajonės yra neįkainojamos, tačiau šis „Pontiac Firebird“ savo kainą turi. Šiuo metu pardavėjas jį parduotų už 80 tūkst. eurų, o jei norite pamatyti daugiau nuotraukų bei surasti pardavėjo kontaktus, tai galite padaryti skelbimų portale „Autogidas.lt“.
Modelis: Pontiac Firebird 400
Gamybos metai: 1967
Variklio darbinis tūris: 6.6 l
Degalų rūšis: Benzinas
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Rida: 5,000 km
Kaina: 80,000 eurų