Kuris automobilis laikomas patikimiausiu pasaulyje: kitos markės net neprilygsta

Daugelis žmonių rinkdamiesi automobilį pirmiausia nori, kad jis būtų patikimas, nes tai padeda sutaupyti pinigų remontui. Tačiau tarp didžiulės markių įvairovės sunku išsirinkti vieną variantą. Nusprendėme išsiaiškinti, kuris automobilių gamintojas pasaulyje laikomas pačiu patikimiausiu.
Kokį naudotą automobilį verta pirkti? Mechanikas Jamesas Goodhandas įvardijo automobilių markę, kurią laiko patikimiausia pasaulyje. Jo nuomone, tai yra „Honda“, rašo „Auto Swiat“.
„Jei jūsų biudžetas leidžia, pirkite japonišką automobilį. Geriausia – „Honda“. Jie tikrai yra geriausi automobilių inžinieriai pasaulyje. Jei visi važinėtų su „Honda“, aš likčiau be darbo“, – sakė jis.
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Kodėl verta rinktis „Honda“ automobilius? Mechanikas pažymėjo, kad paprastai net ir nuvažiavus daugiau nei 320 000 km automobilyje nėra jokių mechaninio nusidėvėjimo požymių. Variklis dirba sklandžiai, tyliai ir nereikalauja nuolatinio remonto.
„Variklis dirba taip tyliai, kad neįmanoma suprasti, ar jis apskritai veikia, nors šis automobilis jau įveikė atstumą, kurio pakaktų nukeliauti iki Mėnulio“, – pridūrė jis.
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Kokie kiti automobilių prekės ženklai laikomi patikimais?
Pasak mechaniko, ne mažiau patikimi yra „Toyota“, „Lexus“ ir „Mazda“ automobiliai, nes visi šie gamintojai vadovaujasi japoniška ilgaamžiškumo filosofija.
Šis požiūris išsiskiria tuo, kad paprastumas ir patikimumas yra svarbesni už technologines inovacijas. Nors dėl to nauji modeliai gali atrodyti pasenę, palyginti su konkurentais, japonai nenori diegti to, kuo patys nėra visiškai tikri.
Kokį trūkumą turi japoniški automobiliai?
Kartu silpnoji naudotų japoniškų automobilių vieta yra korozija, kuri gali juos sugadinti. Todėl prieš perkant naudotą transporto priemonę būtina kruopščiai apžiūrėti kėbulą.
Taip pat japonams ne visada gerai sekasi kurti dyzelinius variklius, todėl geriau vengti tokių motorų kaip „Toyota“ 2.2 D-4D, „Honda“ 1.6 i-DTEC arba „Subaru“ 2.0 D Boxer Diesel.