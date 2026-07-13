Už vienintelį tokį pasaulyje „Millyard Viper V10“ tikimasi gauti 100000–150000 svarų sterlingų (116 800–175 200 eurų). Apie tai praneša svetainė „Ride Apart“.
Motociklas buvo pagamintas 2009 metais ir yra britų konstruktoriaus Alleno Millyardo kūrinys. Jo pavadinimas sufleruoja, kad jame sumontuotas „Dodge Viper“ V10 variklis.
Milžiniškas 8,0 litrų variklis išvysto 500 AG ir 711 Nm sukimo momentą. Jo sumontavimas į motociklą tapo tikru iššūkiu.
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Galingam varikliui Allenas Millyardas sukūrė autorinį sustiprintą rėmą. Be to, jis pats suprojektavo išmetimo kolektorių bei priekinę šakę, o porą galinių amortizatorių pasiskolino iš sportinio motociklo „Yamaha R1“. Taip pat teko patobulinti smagratį.
Bandymų metu pakilimo take „Millyard Viper V10“ pasiekė 333 km/h greitį. Dėl šio pasiekimo jis netgi pateko į Gineso rekordų knygą, nes tuo metu buvo greičiausias kelių motociklas pasaulyje.
Pažymėtina, kad Allenas Millyardas gana dažnai važinėdavo savo kūriniu bendro naudojimo keliais ir iš viso įveikė 14500 km. Motociklas buvo tikra motociklų parodų ir televizijos laidų žvaigždė.