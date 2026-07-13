Futbolo žvaigždė E. Haalandas dėmesį kausto ne tik aikštėje: norvego garaže – tikri brangakmeniai

Bendras E. Haalando automobilių parkas vertinamas maždaug 12 mln. dolerių, o tarp eksponatų yra tikrų perlų.
Brangiausias šiuo metu – vienas iš 275 pasaulyje išleistų „Mercedes-AMG One“ kupė, kainavęs 2,72 mln. dolerių.
Šis gatvėms pritaikytas hiperautomobilis turi hibridinę 1063 AG jėgainę, perkeltą tiesiai iš „Formulės-1“ bolido (1,6 litro V6 twin-turbo variklis ir elektros motorai).
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Jis išvysto didesnį nei 350 km/h greitį ir yra užfiksavęs Niurburgringo trasos rekordą.
„Manchester City“ lyderio garaže taip pat stovi net trys italų pasididžiavimai – „Ferrari“ markės automobiliai.
Tarp jų – 810 AG trasai skirtas „Ferrari Monza SP2“ (kainavęs 1,8 mln. dolerių), neturintis priekinio stiklo, todėl jį vairuoti tenka su šalmu.
Kolekciją papildė ir riboto leidimo 830 AG „Ferrari 812 Competizione Aperta“, o neseniai puolėjas įsigijo ir naujausią modelį „12Cilindri“ su 820 AG V12 varikliu.
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Be to, futbolininko garaže galima rasti „Lamborghini Aventador SVJ“, „Huracan Sterrato“ bei „Porsche 911 GT3“.
Įdomus faktas: 2023 metais futbolininkas, vairuodamas prabangų kupė „Rolls-Royce Ghost“, buvo nubaustas 200 svarų sterlingų (apie 268 dolerių) bauda už tai, kad prie vairo naudojosi mobiliuoju telefonu.
Kasdieniai E. Haalando automobiliai
Dažniausiai Mančesterio gatvėse norvegų superžvaigždė matomas prie balto „Rolls-Royce Cullinan“ vairo, kurio vertė siekia pusę milijono dolerių.
Taip pat laisvalaikiu jis neretai persėda į galingą visureigį „Aston Martin DBX707“, galintį pasiekti 310 km/h greitį.
Būdamas JAV, E. Haalandas užsisakė milžinišką modifikuotą pikapą „Ford F-150 Shelby Super Snake“, kainuojantį 200 000 dolerių.
Šis visureigis aprūpintas kompresoriniu V8 varikliu, išvystančiu net 810 AG.
Puolėjo kolekcijoje taip pat yra išskirtinis sedanas „Mercedes-Maybach S-Class Virgil Abloh Edition“. Tokių prabangių automobilių pasaulyje buvo išleista vos 150 vienetų.
Visi šie technikos stebuklai saugomi milžiniškoje E. Haalando rezidencijoje Anglijos Češyro grafystėje (dvaro vertė – 8,2 mln. dolerių).
Netrukus kolekcija turėtų pasipildyti dar vienu įspūdingu pirkiniu – futbolininkas jau užsisakė 1800 AG hiperautomobilį „Bugatti Tourbillon“, už kurį paklojo 5 mln. eurų.
Šaltinis: focus.ua
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