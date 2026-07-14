Kinas prieš japoną: kokį rinktis įperkamą keturių cilindrų naujausio modelio motociklą?

Pastaruoju metu vienus įperkamiausių motociklų su keturių cilindrų motorais siūlo „Honda“ gamintojas – šiuo metu pigiausias toks modelis yra „CB650 R“, kuris ir turėjo būti šiame teste.
Deja, mūsų šalyje siūlomų motociklų kiekis atitinka rinkos dydį, tad bandymams skirto varianto nebebuvo ir teko rinktis brangesnį modelį – 10 490 eurų kainuojantį ir net 150 AG pasiekiantį „litrą“ – „Hornet CB1000“, kuris pernai Lietuvoje „Metų motociklo“ komisijos sprendimu buvo išrinktas sportiškiausiu rinkimuose dalyvavusiu motociklu.
Jo varžovas – „QJ Motor“ markės keturių cilindrų motociklas „SRK 800“. Tiesa, mažesnės 778 cm3 kubatūros ir pasiekiantis 95 AG (70 kW). Akivaizdu, kad jei čia būtų identiškos galios „CB650 R“, palyginimas būtų labiau korektiškas, tačiau visgi tiek vienas, tiek ir kitas motociklas turi keturis cilindrus, o juos renkasi tie, kurie mėgsta važiuoti sportiškai ir dinamiškai su galimybe palaikyti didesnius kaip 10 000 aps./min sūkius.
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Beje, „QJ Motor“ gamina ir modelius su V4 motorais – tokio „SRV 600“ motociklo testą, kuriame jo varžovas buvo ne kas kitas, o įspūdingas „Ducati XDiavel V4“, rasite čia:
Kiniškas „SRK 800“ yra pigesnis – jo kaina yra 7099 eurai. Beje, čia turėjęs būti jo varžovas „CB650 R“ kainuoja 8300 eurų. Atrodytų, kodėl nesirinkti gerokai galingesnio ir nedaug brangesnio „CB1000“?
Tačiauyra keli niuansai – tai ne tik apribota pradedantiesiems vairuotojams motociklo galia, bet ir galimybė mažesnį keturių cilindrų variantą pasirinkti su automatine „E-Clutch“ transmisija – „litras“ tokios opcijos neturi.
Tad du lengvi motociklai, dinamiški ir sūkius mėgstantys varikliai, smagus valdymas – kokie netikėtumai laukė šio testo metu daugiau sužinosite pasižiūrėję šią vaizdo apžvalgą.