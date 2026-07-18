AutoTechnika

Pavojingos ir kelios minutės: paaiškino, kodėl telefoną neprotinga šiuo metu palikti automobilyje

2026 m. liepos 18 d. 21:07
Vasarą automobilio salonas įkaista greičiau, nei daugelis spėja sureaguoti. Vokietijos automobilių klubo ADAC duomenimis, tiesioginėje saulėje palikto automobilio viduje temperatūra jau po 10 minučių gali viršyti žmogaus kūno temperatūrą, o po pusvalandžio pasiekti daugiau nei 45 laipsnius. Tokiomis sąlygomis pavojus kyla ne tik žmonėms ar augintiniams, bet ir automobilyje paliktiems įrenginiams, ypač jei telefonas lieka saulėje prie stiklo, rašoma mobiliojo ryšio operatorės „Tele2“ pranešime žiniasklaidai.
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Pasak „Tele2“ inovacijų eksperto Arnoldo Lukošiaus, vasarą telefonui pavojingiausios ne tik drėgmė ar netikėtas kritimas į vandenį. Nemažiau žalos gali padaryti ir karštis.
„Automobilio prietaisų skydelis vasarą yra viena prasčiausių vietų telefonui. Įrenginį tuo pačiu metu veikia įkaitęs salono oras ir tiesioginiai saulės spinduliai. Iš pradžių tai gali pasirodyti kaip nedidelis nepatogumas, pavyzdžiui, telefonas sulėtėja ar nustoja krautis. Tačiau jei tokios situacijos kartojasi dažnai, karštis gali greitinti baterijos dėvėjimąsi ir trumpinti įrenginio tarnavimo laiką“, – sako A. Lukošius.
Pirmiausia nukenčia baterija

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Daugelis šiuolaikinių telefonų patys įspėja apie perkaitimą. Ekrane gali pasirodyti pranešimas, kad įrenginį reikia atvėsinti, telefonas gali sumažinti ekrano ryškumą, laikinai apriboti kai kurias funkcijas arba visai išsijungti. Tai nėra gedimas, o apsauginė reakcija.
„Jei telefonas išsijungia dėl temperatūros, tai reiškia, kad jis bando apsaugoti savo vidinius komponentus. Tokiu metu nereikėtų bandyti jo iškart vėl įjungti, krauti ar naudoti navigacijos. Geriausia leisti įrenginiui ramiai atvėsti“, – aiškina A. Lukošius.
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Karštis labiausiai veikia bateriją. Jei telefonas paliekamas įkaitusiame automobilyje ir dar būna prijungtas krautis, temperatūra kyla dar greičiau. Ilgainiui dėl to baterija gali prasčiau laikyti įkrovą, greičiau išsikrauti, o jos būklės rodiklis gali kristi sparčiau.
Vis dėlto vienas ar keli perkaitimo atvejai nebūtinai reiškia, kad telefonas bus sugadintas. Dauguma įrenginių turi apsauginius mechanizmus, kurie laikinai apriboja veikimą arba išjungia telefoną. Tačiau jei perkaitimas kartojasi dažnai, įrenginio dėvėjimasis gali paspartėti.
 A. Lukošius.<br>„Tele2“ nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
 A. Lukošius.
„Tele2“ nuotr.
Klaida, kuri atrodo nekalta
Viena dažniausių situacijų, pasak A. Lukošiaus, atrodo visiškai paprasta: žmogus trumpam išlipa iš automobilio ir palieka telefoną ten, kur jis buvo naudojamas kelionės metu – laikiklyje, ant panelės ar prijungtą prie laido. Tačiau vasarą net ir kelios minutės gali turėti įtakos.
„Telefonas automobilyje dažnai perkaista ne todėl, kad buvo paliktas trumpam, o todėl, kad tas laikas sutampa su kitomis nepalankiomis sąlygomis. Įrenginys būna laikiklyje prie stiklo, veikia navigacija, ekranas šviečia dideliu ryškumu, o telefonas dar ir kraunamas. Visa tai didina apkrovą ir šilumos kiekį“, – sako A. Lukošius.
Ekspertas pataria prieš išlipant iš automobilio telefoną atjungti nuo įkroviklio, išjungti ekraną ir nepalikti jo vietose, kurias tiesiogiai pasiekia saulė. Jei įrenginys lieka automobilyje, geriau jį padėti į uždaresnę, šešėlyje esančią vietą, tačiau ilgesniam sustojimui saugiausias sprendimas – telefoną pasiimti kartu.
telefonaskaitraArnoldas Lukošius

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