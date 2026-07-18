Variklis padėkos ir tarnaus ilgiau: kaip teisingai gesinti automobilį vasarą

Kaip rašo „Blikk“, jei jūsų kelionė buvo trumpa ir neskubi, ypatingų atsargumo priemonių imtis nereikia. Tačiau jei variklis ilgai dirbo su apkrova, jei automobilis važiavo dideliu greičiu, išvažiavote į greitkelį (o juo labiau, jei esate staigaus, sportiško vairavimo stiliaus gerbėjas), sustojus rekomenduojama leisti varikliui padirbti tuščiąja eiga.
Tai ypač svarbu varikliams su turbokompresoriumi. Jie yra itin jautrūs temperatūrai ir apkrovai, ypač esant karštoms oro sąlygoms.
Kai turbokompresorius veikia, variklio išmetamosios dujos sukamuoju judesiu varo rotorių, kuris sukasi įkaitęs iki kelių šimtų laipsnių Celsijaus.
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Staigus variklio išjungimas nutraukia tepimui reikalingos alyvos tiekimą, o tai pagreitina komponentų nusidėvėjimą. To galima išvengti, jei po ilgos kelionės ar važiavimo dideliu greičiu leisite varikliui atvėsti tuščiąja eiga bent 90 sekundžių, o po trumpų kelionių – 30 sekundžių.
Nerūpestingas variklio eksploatavimas didina gedimų riziką, ypač moderniems varikliams. Turbokompresoriaus tarnavimo laikas optimaliomis sąlygomis gali siekti 300 000 kilometrų, tačiau tinkamai prižiūrint jį galima pailginti dar 100 000 kilometrų.
Būtent todėl kai kuriuose šiuolaikiniuose automobiliuose, ypač sportiniuose, turbokompresorių aušinimas per tepimo sistemą tęsiasi net ir išjungus variklį, o tai užtikrina dar didesnę apsaugą.
Šaltinis: unian.net
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