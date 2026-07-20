Naudoto „BMW X4“ testas: kuo išsiskiria šis sportiškas SUV ir į ką atkreipti dėmesį perkant

Apie bendraplatformį antros kartos „BMW X3“ daugiau sužinosite čia:
„X4“ buvo antrasis gamintojo sportiškas SUV-kupė automobilis po didesniojo „X6“. Jo apžvalgą rasite čia:
Bet dėl dydžio neapsirikite – „X4“ yra iš esmės tokio paties dydžio kaip pirmos kartos „X5“ (4,67 m), tik, palyginti su „X3“, yra šiek tiek žemesnis (3,6 cm) – kad keleiviams nepritrūktų vietos virš galvos, sėdynės buvo sumontuotos žemiau, o dėl nuožulnaus kėbulo šiek tiek sumažėjo bagažinė, į kurią tilps nuo 500 iki 1400 l.
Ir, skirtingai nuo „X3“, „X4“ turėjo tik visų ratų pavarą (baziniai „X3“ modeliai turėjo galinius varančiuosius ratus), geras komplektacijas, sportiškiau suderintas pakabas, tad automobilis buvo tiek praktiškas, tiek ir pasižymėjo azartiškomis valdymo savybėmis – galingiausios „M40i“ versijos galia siekė 355 AG.
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Kalbant apie motorus, jie čia buvo montuojami keturių arba šešių cilindrų, o kadangi modelis buvo gaminamas nuo 2014 metų, jis turėjo atnaujintus ir gerokai patikimesnius motorus, nei nuo 2010 metų gamintas „X3“.
Žinoma, seno modelio platforma reiškia ir kompromisus – labiausiai tai pastebima kalbant apie multimedijos sistemą, kurioje parinktys nustatomos pasukamu valdikliu, o ne liečiamame ekrane – iš esmės sistema patogi, tik jau atrodo pasenusi.
Bet kam tai nėra kritiška, galės įvertinti kokybišką salono apdailą, nors įsigyjant tokį naudotą automobilį labai priklauso, kokias papildomas parinktis buvo užsakęs pirmasis jo pirkėjas. Daugiau apie naudotą „BMW X4“ žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.
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