AutoTechnika

Paaiškėjo, kokį maksimalų greitį atlaiko padangos: tai nustebins daugelį vairuotojų

2026 m. liepos 24 d. 17:34
Šiais laikais automobilių padangų asortimentas stebina savo gausa. Rinkoje galima rasti daugybę protektoriaus tipų ir modelių. Tačiau nedaugelis žino, kad to paties dydžio padangos gali turėti visiškai skirtingą maksimalų leistiną greitį, ir tai daugeliui vairuotojų gali tapti staigmena.
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Išsiaiškinkime, kaip nustatyti maksimalų padangų greitį.
Svarbūs padangų parametrai Kiekviena automobilio padanga turi du itin svarbius parametrus: apkrovos indeksą ir greičio indeksą. Pirmasis nurodo maksimalų svorį, kurį atlaiko ratas, o antrasis rodo ribinį greitį, kurį pasiekus padanga nedeformuojama ir nesprogs, rašo „Jalopnik“.
Kodėl padangų greičio indeksas skiriasi?
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To paties dydžio padangos gali turėti visiškai skirtingą greičio indeksą. Pavyzdžiui, vienas 215/55/R17 dydžio modelis turi žymėjimą H, kuris leidžia važiuoti iki 209 km/h greičiu. Tuo pat metu kita panaši to paties dydžio padanga turi indeksą V, skirtą judėjimui iki 240 km/h greičiu. Be to, abu modeliai turi vienodą apkrovos indeksą, lygų 670 kg.
Kur ant padangos nurodyta greičio riba? Sužinoti apkrovos indeksą ir greičio ribą galima ant bet kurios padangos šono, kur šie parametrai visada nurodyti greta.
Taip pat gamyklos rekomenduojamos charakteristikos paprastai pateikiamos automobilio instrukcijoje arba ant specialios lentelės, esančios ant vairuotojo durelių stulpo.
Kaip žymimas padangų greičio indeksas? Istoriškai padangų greičio indeksų žymėjimo sistema susiformavo 1970-ųjų pradžioje JAV. Kiekviena raidė turi savo reikšmę:
Q – iki 160 km/h;
R – iki 170 km/h;
S – iki 180 km/h;
T – iki 190 km/h;
H – iki 210 km/h;
V – iki 240 km/h;
W – iki 270 km/h;
Y – iki 300 km/h.
AutomobilisPadangosGreitis

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