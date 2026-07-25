Ar antros kartos 6 serijos BMW turi visas savybes, kad taptų ateities klasikiniu modeliu?

Šis kupė buvo pasitiktas su daug ir karčios kritikos dėl jo dizaino. Tačiau šiandien šis modelis sulaukia vis daugiau dėmesio, o to priežastis – būtent išskirtinis stilius. Tačiau ar to pakanka, kad ateityje jis galėtų tapti modernios klasikos pavyzdžiu?
Nuopelnus už tai, kad XXI a. pradžioje pasirodę nauji BMW 7-os, 6-os ir 5-os kartos modeliai sulaukė ypač daug dėmesio, kuris tikrai ne visada buvo su teigiama intonacija, reikėtų priskirti tuometiniam gamintojo dizaino vadovui Christoferiui Edwardui Bangle‘ui, kuris konservatyviu įvaizdžiu pasižymėjusiam gamintojui nusprendė sukurti visiškai naują ir radikaliai kitokį stilių.
Vieną iš šio dizaino pavyzdžių, E63 serijos BMW 645 Ci modelį, galite pamatyti skelbimų portale „Autogidas.lt“. Beje, būtent šis premium klasės kupė, laikomas tikriausiai geriausiu Bangle‘o įkvėptu modeliu, nes jo proporcijos bei dizaino sprendimai geriausiai dera tarpusavyje – žemas, platus dviduris kėbulas nubrėžtas naudojant lenktas linijas, kurios susijungdamos tarpusavyje sukuria aštrius kampus, taip šiam nemažam kupė automobiliui suteikiant agresyvumo, tačiau dėl tinkamų proporcijų, jis atrodo ir pakankamai solidus.
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Viduje viskas kiek santūriau, daugiau dėmesio skirta ergonomikai bei komfortui ir moderniems sprendimams, pavyzdžiui, spalvotam centriniam ekranui, kuris valdomas per, tuo metu, inovatyvią „iDrive“ sistemą.
Visgi išlaikomas premium lygis, apdailai naudojama daug odinių elementų, medžio apdaila, o vairuotojas savo rankose laiko sportišką trijų stipinų vairą. Išlaikomos ir tam tikros tradicijos – analoginis prietaisų skydelis apšviestas oranžine spalva.
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Nors ir vadinamas kontroversišku, šis kupė palankiai vertinamas dėl savo variklių. Galbūt šešių cilindrų 3.0 l darbinio tūrio benzininis ir dyzelinis varikliai nėra tarp sulaukiančių daugiausiai dėmesio, tačiau 4.4 ir 4.8 l V8 yra dinamiški, skleidžia puikų garsą bei puikiai dera prie bendro šio modelio profilio. Nors galingiausia M6 versija su 5.0 l V10 varikliu buvo E63 serijos flagmanas, tačiau daugelis ekspertų vieningai teigia, kad V8 varikliai yra optimalesnis pasirinkimas tiek patikimumo, tiek bendro balanso atžvilgiu.
Būtent 4.4 l darbinio tūrio V8 variklį, kurio pajėgumas 330 arklio galių, turi ir „Autogidas.lt“ skelbimų portale parduodamas E63 serijos BMW 635 Ci modelis. Išraiškingų šio kupė formų nepaslepia net solidi juoda spalva, o viduje jaukumo bei išskirtinumo suteikia rudos spalvos odiniai sėdynių ir apdailos apmušalai.
Pardavėjo teigimu, jis yra šio BMW savininkas daugiau nei dešimt metų, o automobilis buvo įsigytas gamintojo įgaliotoje atstovybėje Lietuvoje. Įdomi detalė, kad sumontuota dujų įranga, todėl net ir ne pats ekonomiškiausias V8 variklis leidžia sutaupyti degalų sąskaitos atžvilgiu bei mėgautis šiuo automobiliu dažniau.
Tačiau ar toks E63 serijos BMW 635 Ci gali tapti modernios klasikos pavyzdžiu? Daugiau argumentų už, nei prieš. Nors technologiškai jis morališkai pasenęs, tačiau pati modelio istorija bei tai, kad po variklio dangčiu gali būti V8 variklis, suteikia jam visas galimybes ateityje tapti dar labiau geidžiamam, entuziastų vertinamam bei vertę didinančiam automobiliu, todėl tai gali būti ne tik emocinė investicija į gerus pojūčius vairuojant, bet ir finansiniu atžvilgiu.
Modelis: BMW 635Ci E63
Gamybos metai: 2005
Variklio darbinis tūris: 4.4 l
Degalų rūšis: Benzinas/Dujos
Varantys ratai: Galiniai (RWD)
Variklio galingumas: 245 kW
Rida: 203,000 km
Kaina: 7,500 eurų