Tvirtina, kad tokių ratų neverta pirkti: kai kuriuos jų mechanikai atvirai vadina siaubingais

„GOBankingRates“ kreipėsi į automobilių ekspertą Chrisą Pyle'ą ir mechaniką Mike'ą Winterį, ilgametį „MDP Diesel & Auto Repair“ savininką, norėdami sužinoti, kokių visureigių pirkėjams geriau vengti dėl prasto kainos bei kokybės santykio.
„Land Rover Range Rover“ ir „Land Rover Discovery“
Prabangūs „Land Rover“ visureigiai turi prastą reputaciją, kai kalbama apie patikimumą. Ekspertų teigimu, šie modeliai turi per daug trūkumų, dėl kurių tampa prastu pasirinkimu:
Automobilis – lyg iš filmo: štai taip gatvėmis rieda „raggare“ paverstas antikvarinis „Chevrolet Impala“
baisus vertės nuvertėjimas ir maža perpardavimo kaina;
labai didelės remonto ir techninės priežiūros išlaidos;
nuolatinės problemos su elektros sistema, aušinimo sistema ir turbokompresoriumi.
„Jų techninė priežiūra, net ir atliekant bendrą techninį aptarnavimą, kainuoja brangiai, o kai jie sugenda, atsarginių dalių ir darbo kaina pernelyg didelė“, – pažymėjo Ch. Pyle'as.
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„Toyota 4Runner“
Šio automobilio problemos susijusios ne su kokybe, o su netinkamu naudojimu pagal paskirtį.
Tai puikus ir patikimas automobilis, tačiau jis sukurtas važiuoti bekelėje. Didžioji dalis pirkėjų juo važinėja tik mieste ar greitkeliu, todėl permoka už sunkiasvores funkcijas, kurių niekada nenaudoja.
Tokiam važiavimo stiliui geriau rinktis pigesnį miesto visureigį.
„Volkswagen Taos“
Žurnalas „Consumer Reports“, kuris automobilius vertina remdamasis kelių bandymų rezultatais, „Taos“ pripažino antruoju mažiausiai patikimu automobiliu.
Nors šio penkiaviečio kompaktiško visureigio pradinė kaina gana priimtina, ateityje jis gali pareikalauti dažnų ir labai brangių remontų.
„Jeep Cherokee“ / „Wagoneer“ ir „Wrangler“ / „Gladiator“
Žurnalas „CR“ įtraukė šiuos visureigius į mažiausiai patikimų automobilių sąrašus, o patį „Jeep“ prekės ženklą – tarp blogiausių gamintojų iš 34 markių.
„Jeep Wrangler“ naudojamas ne pagal paskirtį.
„Cherokee“ ir „Wagoneer“: M. Winteris išskiria elektros sistemos bei transmisijos gedimus ir dideles alyvos sąnaudas. „Wagoneer“ modelis, ekspertų nuomone, yra tiesiog pervertintas ir siaubingai greitai praranda savo vertę antrinėje rinkoje.
„Wrangler“ ir „Gladiator“: Ch. Pyle'as teigia, kad šių modelių varikliai nėra ilgaamžiai. Be to, savininkai dažnai skundžiasi prastu važiavimo komfortu greitkelyje – automobiliai triukšmauja, siūbuoja, o minkštas stogas per lietų linkęs praleisti vandenį.
„Hyundai Tucson“
Nepaisant to, kad bendras šio modelio patikimumo reitingas pastaruoju metu pakilo, ekspertai jį vis tiek pataria rinktis atsargiai.
Kai kurios versijos laikomos „lėtaeigėmis bombomis“ dėl rimtų variklio bei transmisijos problemų ir netikėtų jėgainės gedimų.
Norintiems įsigyti „Tucson“, primygtinai rekomenduojama tiesiog vengti senesnių – 2011, 2012 bei 2015–2017 metų gamybos modelių.
„Ford Escape EcoBoost“ ir „Ford EcoSport“
Abu šie modeliai, nors ir skiriasi savo dydžiu bei komplektacijomis, pasak mechanikų, kenčia nuo rimtų ilgaamžiškumo problemų.
„Ford Escape EcoBoost“: patikimumas nuvilia dėl nuolatinių problemų su aušinimo skysčiu, variklio apnašų susidarymo ir per didelio alyvos vartojimo.
„Ford EcoSport“: mechanikai šį modelį vadina tiesiog „siaubingu automobiliu“, pasižyminčiu rimtais variklio gedimais bei milžiniškomis remonto išlaidomis.
Didieji visureigiai: „Chevrolet Tahoe“ / „Suburban“, „Ford Expedition“, „Lincoln Navigator“, „Cadillac Escalade“
Šios transporto priemonės yra didelės, sunkios, neaerodinamiškos ir sunaudoja milžiniškus kiekius degalų.
Iš esmės jie sukurti vežti didelėms šeimoms ir vilkti sunkiems kemperiams. Tačiau dauguma savininkų juos naudoja kasdienėms kelionėms mieste, todėl tiesiog švaisto pinigus funkcijoms bei galiai, kurių neišnaudoja.
Premium segmentas: „Range Rover Evoque“, „Mercedes G550/GLS/EQS“, „Audi RS Q8“, „Lexus LX“, „BMW X7“
Pagrindinė šių prabangių automobilių problema – nepagrįstai aukšta kaina. Rinkoje pilna pigesnių visureigių, siūlančių tokias pačias charakteristikas bei komfortą, tačiau kainuojančių dešimtimis tūkstančių dolerių mažiau.
Be to, sugedus tokiam automobiliui, surasti servisą, kuris kokybiškai atliktų remontą už protingą kainą, tampa tikru iššūkiu.