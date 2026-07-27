Naujojo „Renault 4 E-Tech Plein Sud“ testas: praktiškumu nustebinęs elektromobilis atviru stogu

Pirmiausiai paaiškinsiu, ką reiškia modelio pavadinimas. Prancūziškai tai būtų maždaug „planas – į Pietus“ arba paprasčiau sakant – kelionė atostogauti.
Apie įprastą šio modelio versiją pasakojau prieš metus – vaizdo apžvalgą rasite čia:
Tada išvadoje sakiau, kad modelis man labiau patinka nei tos pačios platformos „5 E-Tech“, kurio apžvalga čia:
To priežastis – jis didesnis, turi daugiau vietos gale ir didesnę bagažinę, tad tiesiog yra praktiškesnis.
Ir, pasirodo, jis gali būti dar praktiškesnis, jei čia yra „Plein Sud“ versija su beveik vieno kvadratinio metro ploto atidaromu medžiaginiu stogu. Su tokiu galima tiek mėgautis grynu oru (važiavau ir greitkelio greičiu) – sumanūs aerodinaminiai sprendimai leidžia komfortiškai susikalbėti net neuždarius stogo, tiek ir pervežti didesnius daiktus ir vertikaliai, ir, nulenkus priekinės sėdynės atlošą, į saloną sutalpinti iki 2 m ilgio krovinį.
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Ir, kaip ir įprastoje „4 E-Tech“ versijoje, čia gale pakanka vietos dviem keleiviams, į bagažinę telpa nuo 420 litrų, o jei nulenksi galinių sėdynių atlošus, į ją tilps iki 1405 l, kas yra daug tokio dydžio (ilgis 4,14 m) elektromobiliui.
Be to, prošvaisa siekia nemažus 18 cm, modelis komplektuojamas su važiavimo bekele režimais, o vienos 55 kWh talpos akumuliatoriaus įkrovos užteks nuvažiuoti iki 400 kilometrų. Beje, testo metu sąnaudos net buvo mažesnės, nei nurodo gamintojas – nemažai tam įtakos turėjo ir sąlyginai nedidelis 1462 kg elektromobilio svoris.
Įkrovimas – iki 100 kW siekiančia galia (bandomus elektromobilius Lietuvoje įkraunu „Neste Recharge“ elektromobilių įkrovimo stotelėse), o bene vienintelis priekaištas šiam modeliui (vaizdo apžvalgoje surašiau net 5 privalumus (nors galėjau ir dar daugiau) ir tik porą trūkumų) – kaina.
Bet, žinoma, jei nori unikalaus elektromobilio atviru stogu, kito tokio pasirinkimo tiesiog nėra – daugiau apie naują „Renault 4 E-Tech Plein Sud“ žiūrėkite vaizdo apžvalgoje.
Renaultelektromobilisautomobilio bandymas
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