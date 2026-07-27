Nežinantiems, kur dėti tuščią automobilinių skysčių talpą – ekspertų išaiškinimas: nedarykite šių klaidų

Pavojingų atliekų tvarkymo įmonės „Toksika“ laboratorijos vadovė Rita Paukštė atkreipia dėmesį, kad automobilinių skysčių talpose gali likti alkoholių, glikolių, naftos produktų, paviršinio aktyvumo medžiagų ir kitų cheminių junginių.
„Į bendrą plastiko konteinerį patekusi užteršta pakuotė gali užteršti ir kitas perdirbti tinkamas atliekas. Rūšiavimo metu talpos yra spaudžiamos ir smulkinamos, todėl jų viduje likę skysčiai gali ištekėti ar išgaruoti, keldami riziką aplinkai ir atliekas tvarkantiems žmonėms“, – sako R. Paukštė.
Dar pavojingesnis ir itin neatsakingas elgesys – panaudotas automobilinių skysčių talpas išmesti gamtoje. Net ir beveik tuščiose pakuotėse likusias chemines medžiagas gali išplauti lietus, todėl jos patenka į dirvožemį, gruntinius ir paviršinius vandenis, o pati plastikinė tara gamtoje gali irti daugelį metų.
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Tokia tarša gali pakenkti dirvožemio mikroorganizmams, vandens ir laukiniams gyvūnams bei kelti riziką žmonių sveikatai.
„Panaudotą talpą reikėtų kuo geriau ištuštinti, sandariai užsukti ir palikti specialiai tam skirtoje surinkimo vietoje. Jos nereikėtų skalauti, deginti, pjaustyti ar naudoti kitiems skysčiams laikyti“, – pabrėžia R. Paukštė.
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„Circle K“ Saugos skyriaus specialistas Gintaras Meškutis primena, kad tokias pakuotes klientai gali palikti degalinėse įrengtose surinkimo vietose.
„Visose pilno aptarnavimo „Circle K“ degalinėse yra numatytos vietos, kur klientai gali palikti cheminėmis medžiagomis užterštas pakuotes, kurioms taikomi specialūs atliekų tvarkymo reikalavimai“, – sako G. Meškutis.
Jo teigimu, atnešamos talpos turėtų būti kuo geriau ištuštintos. Jose neturėtų likti reikšmingo skysčio kiekio, taip pat jų negalima pripildyti kitų medžiagų ar atliekų. Visais atvejais svarbu vadovautis ant produkto etiketės pateiktais tvarkymo nurodymais.
„Degalinėse surinktas pakuotes periodiškai išveža atliekų tvarkytojai. Jeigu jos atitinka perdirbimo sąlygas, gali būti perduodamos plastiko perdirbimui. Jeigu talpose lieka pavojingų medžiagų arba jų perdirbti negalima, jos sutvarkomos kitais teisės aktuose numatytais būdais“, – aiškina G. Meškutis.
Mažinti pakuočių kiekį galima ir jų visai atsisakant. Stiklų plovimo skysčio tiesiai į automobilio bakelį galima įsipilti šiose „Circle K“ degalinėse:
- „Circle K Grigiškės“ (Didžiulio g. 5, Dėdeliškės) – prie 5 ir 6 kolonėlių;
- „Circle K Santara“ (Geležinio Vilko g. 24, Vilnius) – prie 5 ir 6 kolonėlių;
- „Circle K Vokė“ (J. Tiškevičiaus g. 24, Vilnius) – prie savitarnos plovyklos.
„Pasirinkus skystį iš kolonėlės, nereikia pirkti naujos vienkartinės plastikinės pakuotės. Taip mažinamas sunaudojamo plastiko ir susidarančių atliekų kiekis“, – sako G. Meškutis.
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