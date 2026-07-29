Paslaptingas žymėjimas stebina ir patyrusius vairuotojus: išaiškino, ką jis reiškia

Ką reiškia „E“ pavara automobilyje?
Raidė „E“ reiškia „Ekonomija“ (angl. Economy). Įjungus šią pavarą, pavarų dėžės išėjimo velenas sukasi greičiau už įėjimo veleną. Dėl to, važiuojant pastoviu, didesniu greičiu, variklio apsukos lieka žemos, rašo „Auto Swiat“.
Naudojant šią pavarą sumažėja degalų sąnaudos, o variklis dirba tyliau. Pagrindinė jos idėja – sumažinti variklio sūkius išlaikant tą patį automobilio važiavimo greitį.
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Verta pridurti, kad „E“ pavara nėra važiavimo režimas ar kokia nors elektroninė funkcija. Ją reikia įjungti rankiniu būdu, tiksliai taip pat, kaip ir bet kurią kitą pavarą.
Kada verta naudoti „E“ pavarą?
„E“ pavarą geriausia naudoti važiuojant užmiestyje, krašto keliuose ir magistralėse. Ją įjungus, variklio sūkiai pastebimai nukrenta, automobilis važiuoja tyliau, o degalų ekonomija pagerėja.
„E“ pavaros trūkumai Svarbu pažymėti, kad ši pavara turi savo ribotumų. Tiksliau sakant, ji beveik visiškai atima iš vairuotojo valdymo lankstumą. Pavyzdžiui, bandant pagreitėti, varikliui tiesiog pritrūksta galios, todėl bet kokiam dinamiškesniam manevrui tenka persijungti į žemesnę pavarą.
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Kokiuose automobiliuose galima rasti „E“ pavarą?
Šis žymėjimas dažniausiai sutinkamas 1980, 1990 ir 2000 metų pradžios automobiliuose. Kažkada tai buvo itin populiaru „Volkswagen“ modeliuose – „Golf“, „Passat“, „Jetta“ ir „Transporter“.
Taip pat ją galima rasti kai kuriuose „Opel“, „Ford“ ar Japonijos gamintojų modeliuose, kurie buvo skirti Europos rinkai.
Kodėl dabar „E“ pavara yra retenybė? Technologinė pažanga padarė „E“ pavarą tiesiog nereikalingą. Šiuolaikinės mechaninės pavarų dėžės turi 6 arba net 7 pavaras. Pati aukščiausia pavara atlieka lygiai tą pačią funkciją – sumažina variklio sūkius važiuojant greitkeliu, todėl jos nebereikia specialiai žymėti kaip ekonomiškos.
Be to, modernūs varikliai efektyviau dirba esant žemiems sūkiams, o automatinės pavarų dėžės (ypač su dviguba sankaba) sugeba pačios automatiškai parinkti optimaliausią pavarų skaičių.
Šaltinis: glavred.info