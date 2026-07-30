Paslapties nebeliko: paaiškėjo, kokia suma įvertintas visų laikų brangiausias amerikietiškas automobilis

Numatoma „Shelby Cobra Daytona“ kaina siekia mažiausiai 25 mln. JAV dolerių. Šis sportinis automobilis turi galimybę pagerinti dabartinį rekordą, kurį priklauso „Duesenberg SSJ“ – jis parduotas už 22 mln. dolerių. Apie legendinį modelį pranešė aukcionų namai „Gooding Christie’s“.
„Daytona“ – itin reta lenktyninė legendinio „Shelby Cobra“ versija su aerodinamišku kupė kėbulu. Automobilį sukūrė Carrollas Shelby, specialiai tam, kad lenktynėse mestų iššūkį nenugalimiems „Ferrari 250 GTO“.
Iš viso buvo pagaminti tik šeši „Shelby Cobra Daytona“ kupė automobiliai. Juose buvo montuojamas 4,7 litro darbinio tūrio V8 „Ford Mustang“ variklis, kurio galia padidinta iki 385 AG. Su 4 laipsnių mechanine pavarų dėže šis lengvas (1043 kg) sportinis automobilis iki 100 km/val. įsibėgėja per 4 sekundes, o maksimalus greitis siekia 318 km/val.
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Konkrečiai šis automobilis, kurio kėbulo numeris CSX2300, yra trečiasis pagamintas šios serijos modelis. 1965 metų sezone jis užėmė antrąją vietą savo klasėje Prancūzijos Grand Prix lenktynėse Reimse, o trečiąsias vietas pelnė Sebringe, Deitonoje ir Niurburgringe. Šie pasiekimai padėjo „Shelby“ ir „Ford“ įveikti „Ferrari“ bei laimėti pasaulio GT klasės čempionatą.
Vėliau „Shelby Cobra Daytona“ dalyvavo Japonijos čempionate, kur 1966 metais laimėjo dvejas lenktynes. Savo profesionalią sportinę karjerą automobilis baigė 1968 metais.
Nuo 1975 iki 1998 metų šis sportinis automobilis buvo saugomas paties Carrollo Shelby kolekcijoje. 2003 metais jis buvo visiškai restauruotas. Nuo tada „Shelby Cobra Daytona“ ne kartą dalyvavo istorinių automobilių parodose ir retro lenktynėse.