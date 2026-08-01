AutoTechnika

BMW parodė prabangų šeimyninį visureigį su dideliu televizoriumi salone (1)

2026 m. rugpjūčio 1 d. 18:49
Vokietijos automobilių gamybos gigantė BMW parodė naujos kartos prabangų visureigį, kuris pakels komforto kartelę į visiškai kitą lygį. Pailginta kultinio „X5“ versija savo matmenimis jau prilygsta flagmano poziciją užimančiam „X7“, o jo salone atsirado sprendimai, iki šiol matyti tik aukščiausios klasės limuzinuose.
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Nuo milžiniško ekrano iki įspūdingo 1000 kilometrų nuvažiuojamo atstumo – šis modelis žada tapti tikru hitu.
Įspūdingi matmenys ir „Neue Klasse“ dizaino kalba
Rinkoje „BMW X5 L“ pasirodys 2027 m. pradžioje ir pirmiausia debiutuos Kinijoje, kur tokio tipo prailgintiems modeliams egzistuoja itin didelė paklausa. Pirmosios oficialios detalės apie automobilį jau pasirodė gamintojo svetainėje.

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Penktosios kartos „BMW X5“ buvo prailgintas 130 mm – iki 5124 mm ilgio, o jo ratų bazė pasiekė 3165 mm. Faktiškai savo matmenimis jis susilygino su vyresniuoju „BMW X7“.
Išorės dizainas sukurtas pagal „Neue Klasse“ stilistiką, o saloną papuošė siauras ekranas, besidriekiantis per visą priekinio skydelio plotį.
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Įspūdingas 31,3 colio ekranas ir limuzino vertas komfortas
Aišku, kad padidinti gabaritai padarė naująjį „BMW X5 L“ gerokai erdvesnį.
Galiniams keleiviams už papildomą mokestį bus siūlomos itin patogios sėdynės su elektros pavara, šildymu, ventiliacija bei atramomis kojoms.
Be to, bus galima užsisakyti milžinišką 31,3 colio monitorių, įmontuotą lubose – tokį patį, koks naudojamas pavyzdiniame 7 serijos BMW limuzine.
Tarp kitų įrangos parinkčių – elektrinis durų valdymas bei pažangiausia pusiau autonominio vairavimo sistema iš „Momenta“.
Tiek benzinas, tiek elektra: 1000 km nuvažiuojamas atstumas
Tikslios „BMW X5 L“ specifikacijos kol kas laikomos paslaptyje, tačiau žinoma, kad modelis debiutuos dviejų versijų: su 3,0 litrų benziniu turbininiu varikliu, išvystančiu 400 AG, bei visiškai elektriniu variantu „iX5 L“.
Pastarojo galia dar neatskleidžiama, tačiau žadamas maždaug 1000 km nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu.
Visiems „BMW X5 L“ modeliams standartinėje įrangoje bus montuojama pneumatinė pakaba.
Šaltinis: focus.ua
BMWvisureigisprabangus automobilis

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