„Hyundai IONIQ 5 N“ – elektromobilis, kuris gali sužavėti ir užkietėjusius „benzingalvius“

Tačiau šią problemą suprato „Hyundai“ ir sukūrė „IONIQ 5 N“, koks šiuo metu parduodamas „Autogidas.lt“ skelbimų portale. Šis sportiškas modelis derina elektrinės pavaros efektyvumą ir tradicinius, vidaus degimo varikliams būdingus pojūčius.
Modernių elektromobilių evoliuciją galima pavadinti tiesiog žaibiška. Kai 2010-iais debiutavo pirmos kartos „Nissan Leaf“, elektromobilis, kuris laikomas pirmuoju masinės gamybos ir masiniam naudojimui pritaikytu tik elektra varomu modeliu, viena įkrova jis galėjo įveikti kiek daugiau nei šimtą kilometrų, akumuliatorių įkrovimas buvo lėtas, o pati elektrinės pavaros technologija, palyginus su dabartinėmis, senovinė.
Tačiau, nepaisant visų trūkumų, net ir „Leaf“ daugelį žavėjo savo elektrinės pavaros dinamika bei staigia ir tolygia akceleracija. Vos per dešimtmetį įvykęs elektrinių pavarų progresas gamintojus paskatino ieškoti ne tik jų suteikiamo ekologijos, bet ir galios bei dinamikos potencialo.
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Net „Porsche“ negalėjo ignoruoti šio fakto ir pristatė „Taycan“, kurio galingiausios versija iki 100 km/val. įsibėgėja per maždaug tris sekundes. Netrukus rinkoje atsirado ir dar daugiau didelio galingumo elektromobilių. Tačiau visi jie turėjo vieną problemą – nors stebino neįtikėtina dinamika, tačiau trūko kitų pojūčių, kurie suteikia daugiau įsitraukimo.
Supratę šį trūkumą, „Hyundai“ nusprendė jį ištaisyti. Kurdami „IONIQ 5 N“, jie dėmesį skyrė ne tik elektrinės pavaros pajėgumui, kuris siekia 600 arklio galių, ar įsibėgėjimui nuo 0 iki 100 km/val., kuris trunka apie 3,5 sekundės, tačiau pasiūlė tai, kuo mėgaujasi „benzingalviai“, bet neturi elektromobiliai, – galimybę valdyti pavaras ir girdėti variklio garsą.
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Įjungus specialų „IONIQ 5 N“ važiavimo režimą aktyvuojamas dirbtinis variklio garsas bei automatinės pavarų dėžės veikimas. Įdomu tai, jog pavaras vairuotojas gali perjungti svirtelėmis už vairo, o elektrinė pavara į tai reaguoja kaip tradicinis vidaus degimo variklis.
Pavyzdžiui, jei pavara neperjungiama, įsijungia ribotuvas ir automobilis nebegreitėja, net kiek trūkčioja, taip imituodamas vidaus degimo variklį. Taip pat jaučiasi ir pats pavaros perjungimo momentas. Galiausiai girdimas ir sportinio automobilio garsas, kuris rezonuoja su pasirinkta pavara bei „variklio sūkiais“.
Tačiau jis gali pasiūlyti ir visai kitokį charakterį, nes gali važiuoti kaip įprastas elektromobilis, o dėl savo praktiškos kėbulo formos viduje patogiai talpina keturis keleivius ir 480 litrų jų krovinių bagažinėje.
Viduje vairuotojui suteikiamos naujausios technologijos bei kasdienis komfortas, pavyzdžiui, ne tik šildomos, bet ir vėsinamos sėdynės, o keleiviai gali mėgautis dideliu panoraminiu stoglangiu. Žinoma, šis modelis labiausiai patiks vertinantiems sportiškumą, nes rankose laikomas sportiškas vairas, sportinės sėdynės puikiai įtvirtina kūną.
Galima sakyti, kad su „IONIQ 5 N“ „Hyundai“ sukūrė naują automobilių klasę – „karštasis elektromobilis“, nes jis suteikia ne tik aštrią dinamiką, bet ir daugiau pojūčių, kurių ieško vairavimo entuziastai. Šiuo metu „Autogidas.lt“ parduodamas modelis pagamintas 2025-iais metais, yra įveikęs vos daugiau nei 600 kilometrų ir įkainotas beveik 52 tūkst. eurų.
Modelis: Hyundai IONIQ 5 N
Gamybos metai: 2025
Degalų rūšis: Elektra
Varantys ratai: Visi (AWD)
Variklio galingumas: 478 kW
Rida: 612 km
Kaina: 51,900 eurų
HyundaiHyundai Ioniqelektromobilis
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