Parodė vaizdus iš gamyklos – Lietuvai gaminamas pirmasis toks lokomotyvas

„Stadler Valencia“ gamykloje, kurioje gaminami naujieji elektriniai lokomotyvai, taip pat vertinta darbuotojų kompetencija, naudojamų medžiagų atitiktis, technologinių procesų laikymasis ir kokybės kontrolės procedūros. Patikrinimo rezultatai patvirtino, kad darbai atlikti laikantis aukščiausių kokybės standartų.
Baigus šį etapą, lokomotyvo gamyba persikelia į kitą svarbią fazę – jau šių metų rugsėjį pradedami pirmųjų lokomotyvų vidaus mechanikos ir elektros sistemų elementų instaliavimo darbai.
„Pirmojo lokomotyvo prototipo gamyba nuosekliai juda į priekį pagal suplanuotą grafiką, o darbai vykdomi laikantis aukštų kokybės standartų.
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Kiekvienas užbaigtas etapas priartina mus prie momento, kai modernūs elektriniai lokomotyvai pradės eksploataciją Lietuvos geležinkelių tinkle. Tai reikšmingas žingsnis įgyvendinant mūsų tikslą užtikrinti tvaresnius, efektyvesnius ir konkurencingesnius krovinių pervežimus geležinkeliu“, – sako Eglė Šimė, „LTG Cargo“ generalinė direktorė.
Jei darbai vyks pagal planą, pirmojo naujojo elektrinio lokomotyvo bandymai šalies geležinkelių tinkle prasidės 2027 m. gegužę.
Naujieji lokomotyvai galės vienu metu tempti iki 5 700 tonų svorio sąstatus, sunaudos mažiau energijos, reikalaus mažiau priežiūros ir bus eksploatuojami efektyviau nei šiuo metu naudojami dyzeliniai lokomotyvai.
LTG grupės krovinių vežimo bendrovė „LTG Cargo“ yra įsigijusi 17 specialiai Lietuvos rinkai gaminamų elektrinių lokomotyvų, atsarginių dalių, taip pat priežiūros ir palaikymo paslaugas pirmaisiais trejais eksploatacijos metais. Bendra projekto vertė siekia 115,66 mln. eurų. Sutartis su gamintoja taip pat numato galimybę papildomai įsigyti dar 17 tokių lokomotyvų.
Elektrifikavus geležinkelio koridorių Vilnius–Klaipėda ir naudojant iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintą elektrą, didžioji dalis krovinių šiuo maršrutu bus gabenami visiškai neišskiriant anglies dioksido.
Šiuo koridoriumi kasmet pervežama apie pusė visų Lietuvoje geležinkeliais gabenamų krovinių, todėl naujieji elektriniai lokomotyvai taps svarbia tvaresnio šalies transporto sistemos dalimi.