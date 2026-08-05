AutoTechnika

Pasieniečiai gavo net 19 įspūdingų visureigių: atskleidė, kokia įranga jie „apginkluoti“ (1)

2026 m. rugpjūčio 5 d. 15:33
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Centrinės įstaigos kieme įvyko iškilminga naujų patruliavimui skirtų visureigių „KGM REXTON“ perdavimo ceremonija. Tarnyba oficialiai perėmė 19 naujų transporto priemonių, skirtų stiprinti valstybės sienos apsaugą, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
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Šie automobiliai įsigyti įgyvendinant projektus „Patruliavimui skirtų transporto priemonių įsigijimas“ ir „Papildomų STS transporto priemonių įsigijimas“.
Naujosios transporto priemonės reikšmingai sustiprins VSAT pajėgumus saugant Europos Sąjungos išorės sieną. Atnaujintas transporto priemonių parkas leis pareigūnams operatyviau reaguoti į stebėjimo sistemų užfiksuotus pažeidimus, efektyviau vykdyti sienos kontrolę, užkirsti kelią neteisėtai migracijai bei užtikrinti dar aukštesnį visuomenės saugumo lygį Lietuvos pasienyje.
Visureigiai aprūpinti specialiąja įranga: šviesos ir garso signalais, telemetrijos sistema, papildoma šildymo įranga, įtampos keitikliu, priverstinio stabdymo priemone, magnetiniais paieškos prožektoriais.
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Devyniolika visureigių VSAT įsigijo iš viešąjį pirkimą laimėjusios bendrovės UAB „AF Motors“. Bendra pirkimo sutarties vertė – 1 mln. 239 tūkst. 659 eurai, o vieno visureigio su specialiąja įranga kaina siekia 65 tūkst. 245 eurus.
Oficialioje automobilių perdavimo ceremonijoje dalyvavo VSAT vado pavaduotojas pulkininkas Saulius Nekraševičius ir UAB „AF Motors“ projektų vadovas Andrius Čiuprinskas.
Naująją pasieniečių techniką iškilmingai palaimino VSAT kapelionas Simas Maksvytis.
Visi 19 patrulių visureigių bus perduoti Vilniaus, Varėnos, Pagėgių bei Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėms, kur kasdien prisidės prie valstybės sienos apsaugos ir Lietuvos žmonių saugumo užtikrinimo.
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