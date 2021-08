Nors dirbau vyriškame kolektyve, visi vyrai buvo vedę arba ne mano amžiaus. Tas ilgesys ypatingai smarkiai pasireiškė besibaigiant seniesiems metams.... Vaikai išvykę, namuose viena, draugai su šeimomis...

Prieš trejus metus, sausio viduryje, klausiau radijo laidos apie vienišius ir išgirdau patarimą užsiregistruoti pažinčių programėlėje. Taip iškart ir padariau. Pirmąkart nedrąsiai spaudžiau telefono mygtukus, tarsi spręsdama, su kuo galėčiau susitikinėti. Labai greitai mano žvilgsnį patraukė išvaizdus, mano metų vyras, įkėlęs keletą savo nuotraukų. Užkalbino mane greitai, bet... jis gyveno Klaipėdoje, prie jūros, 350 kilometrų nuo manęs...

Nežinojau, kaip bendrauti ir apie ką rašyti, tad po kelių dienų aš sustojau. Savame mieste nueidavau į kokį pasimatymą, bet niekas taip manęs ir nesužavėjo. Iš tiesų, tai tik todėl, kad pati nežinojau, ko noriu, o gal labiau nedrįsau leistis į bendravimą. Pamiršau programėlę ir visas pažintis, nes „vis tiek nieko nebus“...

Viską pakeitė besibaigiantis pavasaris ir mano gimtadienis. Pasidovanojau sau dovaną – dviejų dienų atostogas prie jūros. Vaikščiojau po Klaipėdos parduotuves. Tik buvau nusipirkusi batus, kai gavau žinutę su klausimu, ar aš prie jūros? Iš to žavaus vyriškio!

Visiškai netikėtai, bet pačiu laiku. Pasirodo, programėlė parodo atstumą tarp mūsų. Atsakiau jam iškart. Jis mane pakvietė vakarienės. Pas save. Niekada neturėjau tokio nuotykio, tačiau atšventusi savo gimtadienį atrodžiau sau drąsi. Aš sutikau. Ir labai laukiau vakaro. Nebuvo nerimo. Pasimetimas kaitaliojosi su drąsa – leidausi į nuotykį!

Atvažiavo tas vyras manęs pasiimti. Gražiu, naujutėlaičiu automobiliu. Drąsa užleido vietą pasimetimui: nežinojau, kaip bendrauti ir ką kalbėti... O jis buvo linksmas ir pasitikintis savimi, tarsi matytumėmės ne pirmą kartą. Man tas patiko.

Ėmėme kalbėtis ir per pirmas minutes išsiaiškinome, kad esame to paties Zodiako ženklo. Žinoma, ėmėme matyti savo panašumus ir privalumus. Rodos, nuo tos akimirkos tarp mūsų sklandė pasitikėjimas.

Jis gamino vakarienę ir daug kalbėjo, tad teko ilgai laukti. Paprašiau arbatos. Sakiau jam, kad arbata labai skani, bet dar gražesnis arbatinukas. Jis pasakė, kad jį prieš dieną pirko artimiausiame prekybos centre. Nusipirksiu ryt ir aš – pamaniau, – noriu tokį turėti namuose.

Po vakarienės perėjome prie filmo žiūrėjimo, vėliau – bučinių ir tikriausiai visko, kas įprasta vienos nakties nuotykiui. Jis pasiūlė pasilikti, bet aš norėjau grįžti į viešbutį. Žavingas vyras neprieštaravo ir parvežė mane atgal.

Sekančią dieną, prieš vykdama namo, užvažiavau į šalia jo namų esantį prekybos centrą. Ieškojau arbatinuko, bet neradau. Pamaniau – rasiu savame mieste.

Grįždama sustojau atsigerti kavos Kaune, paskui Vilniuje. Čia mane pasivijo viešbučio administratorės skambutis. Kambaryje palikau batus. Tuos naujus, pirktus Klaipėdoje. Pasimečiau. Tačiau čia pat gavau ir to žavaus vyriškio žinutę su klausimu: kaip grįžau.

Papasakojau visą istoriją apie tai, kad grįžtu namo be arbatinuko, apie skambutį ir batus. Jis per vieną akimirką pasakė, kad nuvažiuos į tą viešbutį ir mano batus atsiųs per siuntų tarnybą. Negalėjau patikėti, kad žmogus, turėjęs vienos nakties nuotykį, gali būti toks paslaugus ir nuoširdus.

Sekančią dieną atsiėmiau siuntinį. Netekau amo atidariusi dėžę: ten buvo mano batai ir... arbatinukas. Toks pat. Puoliau jam skambinti ir dėkoti. O jis taip paprastai pasakė, kad jam gera dalintis ir dovanoti stebuklus.

Dar kurį laiką mes susirašinėjome. Dabar, praėjus trejiems metams, sunku pasakyti, apie ką, nes jau per pirmąjį susitikimą abu sutarėme, kad neplanuojame kurti šeimos ir nenorime įsipareigoti.

Po metų aš jį pasveikinau su gimtadieniu. Po savaitės buvo mano. Jis pasiūlė trumpas atostogas pas save. Aš sutikau. Suderinom, kad būsiu pas jį tris dienas. Jis dirbs dienomis, o vakarais buvome kartu. Šįkart mes dar daugiau kalbėjomės apie save, apie savo vaikus, apie laisvalaikį. Žinoma, kad buvo ir apkabinimų ir bučinių... Ir visko, ko trūksta abiem kasdieniame gyvenime. Tuo pačiu abu aiškiai žinojome, kad nieko nebus toliau... Taip ir išsiskyrėme. Grįžus jis nerašė man, aš nerašiau jam.

Dar po metų nusprendžiau pakartoti atostogas. Šįkart išvažiavau dieną prieš savo gimtadienį. Vėl viena, kiek nusiminusi....Ir.... tą patį vakarą gavau gimtadienio dovaną – sutikau jį prie jūros. Jis prisiminė, kad mano gimtadienis ir pasiūlė vakarienę pas save būsimo gimtadienio proga.

Vėl viskas kaip įprastai. Mes neklausėme vienas kito, kas buvo per tuos metus, bet tuo pačiu supratome, kad nėra šalia partnerių. Ir vėl jis mane parvežė į viešbutį, o sekančią dieną aš švenčiau savo dieną Klaipėdoje – taip, kaip buvau suplanavusi – viena. Mes vėl toliau nebendravome.

Prieš kelias dienas atostogavau su vaikais Palangoje. Netikėtai sugalvojome autobusu nuvykti į Klaipėdą ir pasivaikščioti. Užsibuvome tiek, kad pražiopsojome paskutinį autobusą ir nežinojome, kaip grįžti.

Sūnus paskambino draugui, tačiau šis buvo išvykęs. Dukra bandė draugei – ten irgi nieko. Tuomet aš prisiminiau savo atostogų nuotykius. Parašiau tam žavingam vyriškiui ir paklausiau, ar neparvežtų mūsų į Palangą. Jis iškart sutiko. Taip, kaip aš iš karto sutikdavau vakarienėms.

Linksmai grįžome vidurnaktį namo. Mano vaikai neklausė, kas šitas vyras. Nežinau, kaip galėčiau pristatyti: nesibaigiančio atostogų romano herojus, pažįstamas ar... žmogus, kurio, galbūt, kitąkart jau nesutiksiu. Man patinka negalvoti apie tai ir nežinoti, kas bus toliau.... Nieko nėra geriau už nenuspėjamumą.

