Keliavau eilinį kartą viena – taip man visada patiko labiausiai. Keliavimas vienai turi daug pliusų ir minusų – galiu eiti kur nori, keltis kai patogu, užmigti viena ar su kompanija. Būnant vienai susipažinti žymiai lengviau, bet susižeisti, tiesiogine ar netiesiogine prasme – irgi paprasčiau.

Atskridusi į nuostabiąją Italiją, apsistojau nedideliame miestelyje, esančiame prie paplūdimio. Italija kvepėjo pačiais geriausiais aromatais – jūra, vasara, ledais. Bet labiausiai ji kvepėjo aistra. Ji sukiojosi susimaišiusi tarp vietinių žmonių: madingai apsirengusių ir visada pasitempusių italų bei nuotykiams pasirengusių atvykėlių poilsiautojų.

Buvau girdėjusi, jog Italijoje gyvena patys aistringiausi vyrai pasaulyje, jog švelniausi prisilietimai yra būtent jų, o stipriausia aistra gimsta būtent šitų gražuolių glėbyje. Dabar tai jau žinau, bet tada dar to nebuvau patyrusi.

Tiesiog atvažiavau gerai praleisti laiką. Nuvažiavusi į kurortą, įsikūrusi ir nuėjusi pasivaikščioti į paplūdimį, ilgai viena nebuvau. Susipažinau su Adrianu – aukštu, lieknu ir labai gražiu vyru. Praleidome kartu dvi savaites – visas keturiolika parų, kupinų laimės ir aistros.

Dienas praleisdavom kartu paplūdimyje, vaikščiodami po miestelį, naktis prabūdavome viešbutyje. Išmokau mylėtis taip, kaip nežinojau mokanti, patyriau pojūčius, kurių niekada nebuvau pajutusi. Fiziniai pojūčiai buvo tik dalis atradimų. O kiek patyriau naujų nuotykių!

Vieną naktį ėjom maudytis.. nuogi! Aš, užkietėjusi drovuolė ir taisyklių nelaužanti pavyzdinga mergina, įsivaizdavau, kad už tai uždaroma į kalėjimą, bet nieko neatsitiko.

Po pirmojo vykusio nuotykio, įsidrąsinome ir kitam – mylėjomės paplūdimyje! Mintyse įsivaizdavau, kaip atėjus policininkams mūsų vaikyti, aiškinsiu, jog ženklo, draudžiančio mylėtis paplūdimyje nėra, ir kaip aš, vargšė turistė, nieko nežinojau… Bet niekam nebuvo įdomu, o be to, niekas ir nematė!

Sulaužiau visas taisykles ir nieko nesigailėjau. Bet laikui bėgant sulaužiau vieną svarbiausią taisyklę – tą, kuri turėjo saugoti nuo sudaužytos širdies. Tą, kuri liepė mėgautis tiek, kiek nori, bet neįsimylėti. Galvojau, jog taip nenutiks, bet atsitiko. Išsiskyrimo diena, atėjo kartu su skrydžio namo reisu.

Kai buvau paauglė, pasaulio pabaiga užgriūdavo, kai ne ta spalva nusidažydavau plaukus ar kai gaudavau blogą pažymį. Tą kartą ji ištiko mano meilės objektui stovint ant viešbučio kambario durų slenksčio.

Prašiau į oro uostą nelydėti, pasilikau viešbutyje, kad jam išėjus, turėčiau laiko išsiverkti. Ašarų upeliai išsiveržė kaip ilgai miegojęs ugnikalnis, išsiskyrimo skausmas badė širdį, kuri vis bandė tiek kartų mane įspėti, jog romanas baigsis kartu su atostogom.

Tarėmės, kad liksim draugais ir, jog bet kada galėsiu jį aplankyti, bet draugystė per atstumą per sudėtinga, todėl nusprendėme viską taip ir palikti. Galbūt jis nusprendė, nes aš būčiau sutikusi su visokiomis sąlygom ir būčiau jo nepaleidusi, bet jis, kaip mačiau, mane paleido lengvai. Ta istorija priminė man, jog viskas laikina šiame gyvenime, jog džiaugtumėmės kiekviena akimirka, juk esame vieni kitiems dovana, juk to žmogaus, kurį sutikome šiandien, galbūt rytoj nebepamatysim.

