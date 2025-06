Tris vaikus našlaičiais palikusio bėglio istorijoje pasigedo svarbiausio: neatsakė į svarbų klausimą

Įtariamas jaunuolis nuo teisėsaugos slapstėsi nuo šeštadienio, kai jo vairuojamas automobilis leisdamasis nuo viaduko rėžėsi į „Volkswagen Passat“, kuris savo ruožtu išlėkė į priešpriešinę eismo juostą ir trenkėsi į važiuojantį motociklą.

Smūgis buvo mirtinas. Motociklo vairuotojas žuvo vietoje, o jo žmona, sėdėjusi keleivio vietoje, mirė po paros ligoninėje.

Našlaičiais liko trys vaikai.

Avarijos kaltininko paieškos vyko beveik keturias paras, tai netruko pastebėti gyventojai.

Komentaruose po žiniasklaidos ir policijos žinutėmis žmonės neslėpė nuostabos: „Ar kelių kameros tame ruože yra? Ar, kaip visada yra, bet neveikia?“

„Man labai įdomu, kaip nerandat „kaltininko“? Ruožas į Šiaulių ir į Panevėžio pusę yra filmuojamas kameromis, taip pat yra sektorinis greičio matuoklis. Pareigūnai eilinį sykį tingi dirbti savo darbą... Jeigu būtų nukentėjęs kažkas iš „elito“ būtų tą pačią dieną viskas rasta. Deja, bet jau tokia realybė“, – internete komentarą rašė Martynas.



Negi niekas nieko taip ir nematė, juk sudaužyta mašina turi but kažkur. Vis tiek ras, tik laiko klausimas. Gaila žmonių... O apie vaikus net nekalbu...

Keliuose visur pilna kamerų, neduok dieve būsi be techninės apžiūros, ar be draudimo ar viršysi greitį, ar važiuosi be kelių mokesčio, tai greitai pažeidėją nustato, o kaip įvyksta toks eismo įvykis, jau nebežino, nuo kokio galo dirbti, kaip nustatyti pasišalinusį automobilį.

„O kas būtų buvę, jei pareigūnus būtų užmušę vietoje tų dviejų paprastų žmonių? Tai tą pačią dieną būtų suradę pasišalinusį automobilį ir būtų nustatytas kaltininkas, man yra šlykštu kaip taip atsainiai vadinami pareigūnai dirba“, – piktinosi vienas iš skaitytojų.

„Ir nieko konkretaus. Kur rado, kaip rado, nei kas toks. Tuo tarpu aukos išviešintos per visur“, – rašė Giedrė.