Vilnietė įtūžo pamačiusi, ką pasislėpęs jaunimas veikė prie viešbučio: „Nemato jų tėveliai“

Jeigu jau linkstate prie atsakymo – taip, tada ieškokim jų tėvelių kartu! Kad patys pamokytų, o jeigu ne, tai tiesiog viską po savo vaikų susirinktų.
Veiksmas vyko penktadienio vakarą Vilniaus centre, prie viešbučio „Novotel“. Man tikrai nė kiek nerūpi, ką veikia kitų vaikai, kaip leidžia savo tėvų pinigus, šimtas metų.
Man rūpi tada, kai jie auga visuomenės kenkėjais, šiukšlintojais. Taigi, grupelė nepilnamečių ateina, neva, į kamerų nematomą vietą, tiesiog kiemo dalį tarp kelių pastatų, geria, kol gražiausia kompanijos mergina teškia stiklinį butelį nežiūrėdama tiesiog į šaligatvį.
Jos draugė padėjo ir kitas šiukšles išmesti. Ir ne, ne tik sugebėjau pasipiktinimą surašyti bei nufotografuoti, bet ir priėjom su vyru, bandėm aiškint, kad mums nerūpi, ką jie veikia, svarbu susirinktų visas stiklo šukes, nes tai pavojinga ir žmonėms, ir gyvūnams (patys vedėmės šunį).
Tačiau kalbos neišgąsdino dviejų merginų, kiti keturi traukėsi, kad jie niekuo dėti, nereikia viešumo, bandė drauges drausminti, bet prie veiksmų jų tai neprivedė.
Įspėjau, kad paviešinti bus už nesugebėjimą elgtis normaliai ir susitvarkyti, bet tik mojo ranka, nei tėvais, nei viešumu neišgąsdinsi.
Grįžom po poros valandų pro tą pačią vietą ir vaizdas, aišku, toks pat. O ir gėrė nepigiai.
Nemato jų tėveliai, gyvena ne senamiestyje ir tikisi vaikai, kad tikrai jų nesutiks. Gal policija padės rasti jaunimėlio tėvus, o gal ir jūs paskaitę pažinsit jaunuosius kaimynus ar vaikų draugus.
Aišku, kad galima nemoralizuoti ir nieko nedaryti, bet galima daryti. Jei norim ne po stiklus vaikščioti ir dar susikalbėt su jaunimu, o jau ne tik bijot, pažiūrėję į pastaruosius įvykius Vilniuje ir Lietuvoje.
paaugliaišiukšlėsvandalizmas
