Klinikinė mirtis moterį ištiko netoli Raudonės pilies: lemtingas atsitiktinumas virto antru šansu

Padėka moters gelbėjimo operaciją vykdžiusiems medikams savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.
Liepos 29-osios popietę greitosios medicinos pagalbos 1538 brigada – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Nijolė Urbonienė ir vairuotojas-paramedikas Vilius Undraitis – vyko į įprastą iškvietimą Klausučių seniūnijoje, tačiau vos pravažiavus Raudonę, netoli garsiosios Raudonės pilies, sulaukė itin skubaus dispečerio pranešimo: šalia pilies žmogus neteko sąmonės, įtariama klinikinė mirtis.
„Atvykę į įvykio vietą, Nijolė ir Vilius greitai perėmė iš artimųjų gaivinimo veiksmus ir atliko defibriliaciją. Jau po pirmo elektrošoko moters širdies veikla atsikūrė – pacientė buvo sėkmingai atgaivinta. Tuo metu į pagalbą atvyko ir antroji GMP 1564 brigada – paramedikė Rasa Tumšytė ir vairuotojas-paramedikas Virginijus Mišeika.
Jie padėjo stabilizuoti pacientės būklę ir paruošti ją skubiam transportavimui į artimiausią gydymo įstaigą – Jurbarko SPS. Ten moteriai buvo suteikta tolimesnė medicininė pagalba“, – rašoma paskelbtame įraše.
Didžiausias šios istorijos džiaugsmas – tai, kad po kelių dienų pacientė buvo išleista į namus.
„Šis įvykis dar kartą primena, kaip svarbu yra reaguoti greitai, dispečeriui priimti tinkamą sprendimą valdant kvietimus ir kaip svarbu, kad profesionalios GMP komandos būtų pasirengusios bet kada suteikti pagalbą.
Dėl puikaus dispečerio darbo, operatyvios 1538 brigados reakcijos, 1564 brigados pagalbos ir žmonių, kurie neliko abejingi, moteris gavo antrą šansą gyventi“, – pasidžiaugė GMP tarnybos Kauno rajono teritorinio skyriaus komanda feisbuke.
Raudonės pilisRaudonėgelbėjimo operacija
Rodyti daugiau žymių