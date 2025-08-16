Moteris pasibeldė į jaunystės meilės duris ir jos pasaulis sugriuvo: net policija nežino, kaip su tuo kovoti

Skirtingai nei dauguma sukčiavimų, kurie prasideda internete tarp nepažįstamųjų, teisininkė Alisa pažinojo savo sukčių asmeniškai. Ji ir Markas (tikrieji vardai pakeisti) trumpam buvo susitikinėję dvidešimties, kai turėjo dešimtis bendrų draugų „Facebook“, bet vėliau per daugelį metų buvo apsikeitę tik sveikinimais gimtadienio proga.
Jų ryšys atsinaujino 2020 m. spalį, kai Markas pradėjo jai dažnai rašyti. Juos siejo bendri prisiminimai, muzikinis skonis, mėgstamas maistas. Netrukus jie susitiko gyvai tame pačiame bare, kuriame lankydavosi paauglystėje, rašo mirror.
„Buvo nuostabu. Jausmas tarsi sugrįžo jaunystė“, – pasakojo Alisa BBC. – Mus siejo bendra praeitis. Su juo jaučiausi visiškai sava.“
Jų santykiai sparčiai vystėsi. Markas susipažino su Alisos draugais ir šeima, o ji juo visiškai pasitikėjo. Tad kai jis prisipažino, kad dėl pandemijos atsidūrė skolose, ji nesuabejojo. Jis netgi rodė jai grasinančias žinutes kaip „įrodymą“ ir teigė, kad dėl saugumo negali jos nusivesti į savo namus.
„Jis aiškiai leido suprasti, kad jam reikia pagalbos“, – sakė ji. „Aš tiesiog norėjau jį išgelbėti.“
2021 m. balandį Alisa jam jau buvo paskolinusi 20 000 svarų. Būdama teisininkė, ji pasirūpino paskolos sutartimi ir patikrino, kad Markas tariamai ketina parduoti savo namą, kad grąžintų skolą. Tačiau nei pardavimas, nei grąžinimas taip ir neįvyko. Su laiku, Alisos suteikta suma išsipūtė: ji mokėjo už Marko nuomą, drabužius, gydymą, terapiją, automobilį, keliones į Vimbldoną ir Kroatiją. Ji palaikė jį emociškai – net kai mirė jos senelis, Markas buvo šalia.
Tačiau Markas gyveno dvigubą gyvenimą. 2023 m. spalį, kai Alisa jam buvo paskolinusi iš viso 57 000 svarų (iš jų jis grąžino tik 14 000), ji telefonu nutraukė santykius. Pajutusi įtarimą, ji pirmą kartą nuvažiavo prie Marko namų. Ten sutiko moterį, kurią atpažino kaip Marko tariamą buvusiąją – Džiulę – stovinčią kieme su Marko šunimi, kurio veterinaro išlaidas Alisa buvo apmokėjusi.
Džiulė liepė Alisai dingti ir perspėjo daugiau nebegrįžti, apkaltinusi ją persekiojimu. Pasirodo, Markas Džiulei pasakojo visai kitokią istoriją. Kai Alisa bandė įrodyti jų santykius, Džiulė pagrasino iškviesti policiją.
Paskutinis Alisos susitikimas su Marku įvyko prekybos centro aikštelėje, kur jis tvirtino sergantis vėžiu ir teigė grįžęs pas Džiulę dėl emocinės paramos. Tačiau kaimynas atskleidė tiesą: visą laiką, kai buvo su Alisa ir žadėjo bendrą ateitį, Markas gyveno su Džiule.
„Visą tą laiką, kai jis buvo su manimi ir kalbėjo apie mūsų bendrą gyvenimą, jis kiekvieną dieną grįždavo pas ją“, – sakė Alisa.
Po susidūrimo pora greitai išsikraustė. Jų šeimininkė vėliau patvirtino, kad Markas dar skolingas penkių mėnesių nuomą. Alisa kreipėsi į policiją 2023 m. gruodį, tačiau iš pradžių buvo pasakyta, kad tai civilinė byla ir nusikaltimo čia nėra. Nepasiduodama, ji kreipėsi pagalbos į labdaros organizaciją „Love Said“, kuri padeda emocinio ir finansinio smurto aukoms.
Organizacijos bendraįkūrėja Ana Rou (Anna Rowe) BBC sakė, kad daugelis policijos pareigūnų neturi pakankamai žinių apie tokio tipo – „gyvai vykdomą“ – romantinį sukčiavimą, todėl dažnai jį nuvertina arba kaltina aukas.
Su organizacijos pagalba Alisa parašė pranešimą „Action Fraud“ tarnybai.
2024 m., jų išsiskyrimo metinių dieną, Alisa gavo 120 svarų perlaidą iš Marko. Jis esąs pareiškė tyrėjams, kad planuoja skolą grąžinti kas mėnesį – tai užtruktų 30 metų, tad Alisai tuo metu būtų 80.
Detektyvas inspektorius Danielis Fenas iš „West Mercia“ policijos ekonominių nusikaltimų ir kibernetinio saugumo skyriaus sakė, kad romantinio sukčiavimo atvejai dažnai būna sudėtingi ir emociškai įtempti: „Turime apmokytų pareigūnų, kovojančių su sukčiavimu, bei papildomų resursų tokių nusikaltimų tyrimams.“
Tačiau Alisai žala jau padaryta. Ji sako, kad ši istorija ne tik apie pinigus – nes sukčius pavogė „pasitikėjimą, meilę, ateitį“.
buvęs vaikinasapgavystėfinansinė afera
