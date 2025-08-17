Parduotuvėje vitriną išvydusi mama negalėjo patikėti savo akimis: „10-metis sūnus iš karto ėmė tempti“

Spalvoti plakatai, ryškūs piešti vaisiai – viskas lyg specialiai nutaikyta į vaikus. Mano 10-metis sūnus iš karto ėmė tempti: „Mama, einam čia saldainių…“
Ir čia geriausia dalis. Jis buvo teisus. Negalėjau patikėti savo akimis. Bet net neužėjus į vidų aiškiai matosi – toje parduotuvėje iš tikro prekiaujama guminukais ir saldžiais gėrimais. Ne kokiais skirtais suaugusiems, o paprasčiausiais vaikiškais saldainiais. Ar tai rimtai normalu?
Aš ne teisininkė, bet net aš žinau, kad rūkalų reklamos draudžiamos. Kaip ir draudžiama prekiauti rūkalais su visokiais skoniais ir aromatais.
O ką sako tokia reklama su obuoliais, uogomis, net cukraus vata? Man atrodo – akivaizdu. Kad čia tokių dalykų galima nusipirkti. Bet lentynose dar ir limonadas bei saldainiai.
Kas tai, jei ne sąmoningas vaikų viliojimas? Aš suprantu, kad ir šitie verslininkai nori užsidirbti. Bet kodėl jie tai daro vaikų sveikatos sąskaita? Kodėl niekas nepasako STOP? Ar mūsų institucijoms nusispjauti, ar įstatymai tokie skylėti ir elektroninių cigarečių pardavėjams jie negalioja? Bet kokiu atveju būtina kažką daryti.
Iškeltus klausimus išnagrinės
„Royal Smoke“ pateiktame komentare teigiama, kad įmonė gavo Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento pranešimą ir šiuo metu nagrinėja jame pateiktą informaciją.
„Įmonė visada atsižvelgia į šios institucijos pastabas ir siekia rasti sprendimų keliamoms problemos spręsti.
Mes įdėmiai analizuojame rinką ir šiandien dienai yra akivaizdu, kad didžiausia problema yra ne legaliai veikiančios parduotuvės, o nelegalūs prekybos kanalai, kurie yra pasiekiami per socialinius tinklus. Mes dalinomės ir ateityje dalinsimės mūsų gaunama informacija apie tokią nelegalią prekybą, nes ji žalinga ir nepilnamečiams ir valstybei, nes apie legalų mokesčių mokėjimą ten nėra net kalbos.
Mes manome, kad šioje srityje reikia sutelkti valstybės institucijų, legaliai veikiančio verslo ir visuomenės dėmesį.
Tuo tarpu konkrečiame Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento rašte iškelti klausimai bus atidžiai išnagrinėti ir dėl jų bus priimtas sprendimas“, – teigė „Royal Smoke“ atstovai.
Nustatė paslėptą reklamą
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Darius Sadaunykas komentavo, kad buvo gautas piliečio skundas ir vizualinė medžiaga (nuotrauka), kurioje teigiama, kad parduotuvės „Royal Smoke“ vitrinoje galimai eksponuojami reklaminiai elementai, susiję su elektroninėmis cigaretėmis.
„Departamento specialistų, įvertinusių pateiktą informaciją nuomone, parduotuvės vitrinos išorėje viešai eksponuojami vaisių atvaizdai su jame įkomponuotu užrašu „ROYAL SMOKE elektroninės cigaretės“ vizualiai primena produktus, kurių skoniai anksčiau buvo siūlomi elektroninėse cigaretėse ir šiuo metu yra draudžiami.
Tokiu būdu, Departamento specialistų nuomone, vartotojui sudaromas įspūdis, kad elektroninės cigaretės su skoniais vis dar gali būti parduodamos parduotuvėje.
Kadangi vaisių skoniai anksčiau buvo dažniausi elektroninių cigarečių pasirinkimai, toks vaizdinis pateikimas sukuria pozityvias emocines asociacijas, atkreipia vidutinio vartotojo dėmesį ir skatina norą įsigyti elektronines cigaretes.
Taigi, dekoruojant parduotuvės vitriną vaisiais, kurie neturi jokio tiesioginio ryšio su prekiaujamomis elektroninėmis cigaretėmis, bet istoriškai yra glaudžiai susiję su jų skoninėmis savybėmis, sąmoningai arba nesąmoningai perduodama reklaminė žinutė, kad elektroninių cigarečių su skoniais dar galima įsigyti, o vaisių simbolika veikia kaip netiesioginė užuomina ir paslėpta elektroninių cigarečių ar jų pildyklių reklama.
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 171 str. 1 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama.
Vertindamas šias aplinkybes, Departamentas išsiuntė nurodymą ūkio subjektui pašalinti aukščiau nurodytą pažeidimą parduotuvėje „Royal Smoke“, esančioje Žirmūnų g. 2, Vilnius.
Departamentas taip pat atkreipė ūkio subjekto dėmesį į tai, kad vadovaujantis TKĮ 2 str. 461 p. Tabako gaminių parduotuvė yra apibrėžiama kaip parduotuvė, kurios prekių asortimentą sudaro tik tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai ir įrenginiai, skirti šiems gaminiams vartoti, taip pat rūkyti pasiruošti skirtos prekės ir jų dalys bei su rūkymu susiję aksesuarai, o parduotuvėje taip pat prekiaujama ir maisto gaminiais, todėl Departamentas nurodė ūkio subjektui apsispręsti dėl planuojamo prekybos asortimento, kas gali turėti įtakos atliekant tyrimą ir priimant sprendimą dėl paslėptos elektroninių cigarečių reklamos“, – komentavo Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas D. Sadaunykas.
Patrauklumo neturėtų būti
Respublikinio priklausomybės ligų centro administratorė Valentina Purvienė pabrėžė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga neturi kompetencijos įvertinti parduotuvės produkcijos, tačiau išdėste savo nuostatą dėl tokių prekių pateikimo pirkėjams.
„Laikomės nuostatos, kad neturėtų būti patraukliai pateikiamos jokios prekės, susijusios su psichoaktyviomis medžiagomis, kurios gali sukelti žalą ar priklausomybę“, – teigiama komentare.
