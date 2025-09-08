Po vėžio pasveikęs vyras jį slaugiusiai žmonai paruošė kitą baisą žinią

„Man keturiasdešimt metų ir džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad po operacijos ir gydymo nuo storosios žarnos vėžio, kuris, laimei, buvo aptiktas anksti, pagaliau sulaukiau gerų žinių – esu sveikas.
Kai sirgau ir sveikau, mano žmona buvo nuostabi. Ji buvo labai palaikanti, praktiška ir padėjo man išlikti pozityviam sunkiomis akimirkomis. Amžinai jai už tai būsiu dėkingas. Bet, ir tai didelis „bet“ – nuo tada, kai susirgau, iš naujo įvertinau visą savo gyvenimą, įskaitant ir santuoką, ir supratau, kad nebenoriu būti su savo žmona.
Aš ją myliu, ji yra geriausia mano draugė, bet nenoriu būti jos vyras. Mūsų fizinis ryšys buvo beveik išblėsęs dar prieš man susergant, dažnai gyvenome atskirus gyvenimus, bet, matyt, tiesiog leidau tam tęstis.
Liga privertė mane viską pamatyti aiškiau ir supratau, kad nebenoriu švaistyti nė minutės savo gyvenimo. Bet kaip jai tai pasakyti po visko, ką ji dėl manęs padarė?
Negaliu nuspėti, kaip ji sureaguos, bet, manau, tai tikriausiai sudaužys jai širdį. Jai buvo taip palengvėję, kai mums pasakė, kad gydymas buvo sėkmingas“ – rašė nepavydėtinoje situacijoje atsidūręs vyras.
Jam patarimą davė atviromis nuomonėmis išgarsėjusi patarimų rubrikos autorė Coleen Nolan.
„Manau, kad jai bus labai skaudu, ji gali ir labai supykti. Ši baisi patirtis ir mirties akivaizda privertė jus permąstyti, ko norit iš gyvenimo. Niekas taip neišblaško iliuzijų kaip vėžys, primenantis, kad gyvenimas per trumpas būti nelaimingam.
Vis dėlto nemanau, kad yra lengvas būdas išeiti iš tokios situacijos, kad žmona liktų laiminga ir nejaustų jums neapykantos. Nesiūlau likti, jei esat nelaimingas, bet turėsit susitaikyti su tuo, kad pokalbis bus sunkus. Viskas, ką galit padaryti, tai pabrėžti, kad esat dėkingas už jos rūpestį, bet antrasis gyvenimo šansas jus labai pakeitė.
Kas žino, gal ir ji jaučiasi panašiai po šios traumos, ypač, jei jūsų santuoka ir anksčiau šlubavo. Sužinosit tik pradėjęs pokalbį. Bet žinau, kad jei būčiau šios žmonos vietoje, nenorėčiau, kad partneris pasiliktų tik iš kaltės ar pareigos.
Tikiuosi, ji supras, kad nusipelno būti su žmogumi, kuris iš tiesų nori su ja būti. Sėkmės jums abiem“, – „Mirror“ patarimą parašė Coleen Nolan.