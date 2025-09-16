Praėjus vos parai po gimdymo sužinojo, kad vyras siunčia pinigus kitai moteriai: pasiteisinimas pribloškė

Paklausė, kodėl elgiasi kaip „asmeninis bankas“
Moteris pasakoja, kad jos vyras jau yra turėjęs neištikimybės istoriją darbo vietoje. Šeimą ištiko skaudi situacija, kai mažiau nei parą po jos gimdymo ji sužinojo, kad vyras kitai moteriai per programėlę nusiuntė pinigų.
Perskaičiusi jų žinutes, moteris suprato, kad jis ir kolegė „kiekvieną penktadienį turėdavo susitikimus pietums“, todėl ir pervedė jai pinigus.
„Tuo metu jaučiausi lyg jis labiau rūpintųsi ja, o ne manimi ar mūsų naujagimiu“, – rašė moteris.
Anot jos, vyras tuomet pažadėjo su kolege daugiau nebendrauti. Tačiau netrukus ji aptiko kelis didelius pinigų pervedimus tam pačiam žmogui.
Vyras teisinosi, kad jie tik „apsikeičia pinigais“ – ji duoda jam grynųjų, o jis perveda į jos sąskaitą, arba atvirkščiai. Tačiau moteriai tokie paaiškinimai kelia dar daugiau klausimų.
Paklausta, kodėl elgiasi kaip kolegės „asmeninis bankas“, jis tvirtino, kad „taip yra padėjęs ir kitiems žmonėms“, tačiau jo banko išrašai rodė ką kita. Kolegei jis ir toliau pervedė dideles sumas pinigų.
„Nemačiau jokio grynųjų mainų įrodymo. Jis pažadėjo sustoti, bet po kurio laiko vėl radau naują pervedimą“, – pasakojo ji.
Moteris abejoja, ar ji „perdeda“, bet sako nebegalinti „užmerkti akių“.
„Jei būtų buvę pervedimų ir kitiems kolegoms, gal dar patikėčiau. Bet faktas, kad jis meluoja ir vis tiek daro tą patį, man neleidžia ramiai gyventi,“ – rašė ji.
Internautai įspėjo, kad čia gali būti ne tik finansinė neištikimybė, bet ir emocinis romanas.
„Jis akivaizdžiai neištikimas, tokie veiksmai nėra normalūs“, – komentavo vienas skaitytojas. Kiti ragino moterį pasikonsultuoti su advokatu ir ieškoti finansinės nepriklausomybės.
Pačiai moteriai situacija itin sunki – ji augina vaikus ir nedirba, todėl sako neturinti lėšų teisinėms konsultacijoms. Vis dėlto ji neatmeta galimybės ateityje ieškoti pagalbos.
