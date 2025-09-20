Britas pirmą kartą atvyko į Vilnių ir liko priblokštas: „Tokio jaunimo nesu matęs!“

Kas patiko:
Pasak turisto, visi vilniečiai buvo labai svetingi ir draugiški.
Kalbos barjeras nekėlė didelių problemų – ypač bendraujant su jaunimu.
Jį nustebino, kiek daug jaunų žmonių lauke leidžia laiką, žaidžia parkuose – anot jo, „buvo labai gaivu tai matyti“.
Turistas atkreipė dėmesį, kad vilniečiai itin stilingi: „Nepastebėjau nė vieno žmogaus su treningais, kaip JK.“
Pasak jo, lietuviai yra aukšti ir patrauklūs, o miestas pasirodė itin saugus ir ramus.
Jis taip pat gyrė tradicinį lietuvišką maistą, ypač bulvinius blynus.
Kas nuvylė:
Turistas pripažino jautęsis stebimas kavinėse ar gatvėje, tačiau spėjo, jog tai labiau smalsumas dėl jo išvaizdos (jis – mišrios rasės).
Didžiausia nuoskauda – nepavyko artimiau susipažinti su vietiniais. Nors jis pats bandė pradėti pokalbius, dažniausiai sulaukdavo tik trumpų atsakymų, o vėliau žmonės tęsdavo savo reikalus. „Galbūt tai kultūrinis skirtumas?“ – svarstė jis.
Įrašo sulaukė nemažai komentarų iš lietuvių. Vienas internautas paaiškino, kad mažai kas Lietuvoje užmezga pokalbius su nepažįstamaisiais – tradiciškai čia „mažų kalbų“ nėra, o atsakymas į klausimą jau laikomas pilnaverčiu bendravimu.
