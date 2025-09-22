Po vyro laidotuvių šeimai patikėjo savo baisią paslaptį iš praeities – tokiai artimųjų reakcijai nebuvo pasiruošusi

Iki tol nebuvau niekam apie tai pasakojusi, išskyrus savo vyrą, kuris tuo metu sirgo vėžiu ir dabar jau yra miręs. Kai tik atskleidžiau tiesą, šeima, tarp jų ir mamą, mane atstūmė, nes jie nenorėjo, kad kiti sužinotų, kas įvyko.
Jie nesutiko, kad apie tai kalbėčiau. Dabar nežinau, ką daryti, nes likau visiškai viena, ir būna akimirkų, kai labai sunku ir klausiu savęs, kodėl iš viso dar esu čia.
Jaučiuosi visiškai viena. Anksčiau išeidavau tik su vyru ar šeimos nariais – viena niekur neidavau, nes nepasitikėjau žmonėmis. Būčiau labai dėkinga, jei patartumėte, kokių žingsnių imtis, kad galėčiau pradėti gyventi savo gyvenimą“, – „Mirror“ rašė moteris.
Santykių ekspertė Coleen Nolan atsakė skaitytojai ir pasidalijo, kaip jos pačios šeima išgyveno, kai vyresnioji sesuo Anne prabilo apie tėvo smurtą.
„Tai tavo gyvenimas, ir labai žaviuosi, kad atradai drąsos prabilti. Tai tikrai nebuvo lengva, bet dabar gali ieškoti reikalingos pagalbos. Negali leisti, kad šeima verstų jaustis kalta ar permestų tau savo baimę, kaltę ir gėdą. Tai nebuvo tavo kaltė.
Galbūt juos ištiko šokas, bet palik juos tvarkytis savaip – tu su tuo gyvenai pakankamai ilgai ir nusipelnei išsilaisvinti.
Kai mano sesuo Anne prabilo apie mūsų tėtį, kai kurie šeimos nariai, ypač iš jo pusės, buvo pasibaisėję, kad ji tai atskleidė. Bet ji prabilo tik tada, kai tėvas jau buvo miręs, ir tai jai buvo didžiulis palengvėjimas pasakyti: „Taip, man tai nutiko“.
Mes buvome šokiruoti, sunku buvo priimti, bet mes ja patikėjome ir ją palaikėme.
Nors tau šeima tokio palaikymo nesuteikia, pagalbos yra daug – tiek profesionalios, tiek savitarpio paramos grupėse, kur renkasi žmonės, patyrę panašius išgyvenimus.
Tu išgyvenai tai. Dabar metas ne tik išlikti, bet ir gyventi visavertį gyvenimą – nes tu nusipelnei juo džiaugtis“, – rašė santykių specialistė.
išnaudojimaslytinis smurtasseksualinis smurtas
