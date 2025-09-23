Moteris stojo piestu, kai išgirdo reikalavimą sumokėti už kūdikio sudaužytus brangius daiktus: „Ar esu bloga?“

Kai kas nors paima mažylį ant rankų, 28-erių moteris ir jos 32-erių vyras visada „įspėja“, kad kūdikis gali bandyti griebti jų „akinius ar telefoną, o kartais net plaukus“. Nors jie bando išugdyti kitokį įprotį, neseniai mama tapusi moteris pažymi, kad jų kūdikis dar mažas ir mokosi.
Neseniai viena iš moters draugių, kurią ji vadino „Jean“, atėjo susipažinti su kūdikiu. Atvykusi ji dėvėjo 800 svarų (apie 922 eurų) vertės „Gucci“ akinius nuo saulės.
„Aš ją apie tai įspėjau, sakydama: „Geriau nusiimk akinius nuo galvos, jis juos paims. Tačiau Jean „pakreipė akis“ ir pasakė: „Nieko tokio“.
Taigi ji stovėjo laikydama vaiką. Ištraukė telefoną, norėdama padaryti asmenukę, su kuo aš vėlgi sutinku, jei ji nebus paskelbta, nes dar nenoriu, kad jo nuotrauka būtų internete.
Vaikas, žinoma, paėmė jos akinius nuo saulės, susijaudino, kai juos gavo, pamojavo rankomis ir jie išskrido“, – prisiminė istorija „Reddit“ socialiniame tinkle pasidalijusi moteris.
„Ji suriko, išgąsdindama jį. Jis panikavo ir mosikavo rankomis, numetė jos „iPhone“ ant grindų. Aš greitai paėmiau jį, nes ji buvo išsigandusi“, – pridūrė ji.
Nors nėra aišku, kokia yra tikroji žala, Jean dabar reikalauja, kad pora „nupirktų jai naują „iPhone 16“ ir pakeistų jos akinius nuo saulės arba sumokėtų už juos 2300 svarų sterlingų“. Tai yra apie 2650 eurų.
Moteris informavo Jean, kad jos mėnesinis atlyginimas net nepadengtų išlaidų, pažymėdama, kad ji taip pat yra motinystės atostogose. Be to, ji taip pat nemano, jog yra kalta, nes draugė „ignoruodavo“ jos įspėjimus.
„Mane vadina beširde, nes nesuprantu jos nusiminimo. Man labiau rūpėjo nuraminti savo sūnų. Mano vyras tik gūžtelėjo pečiais ir pasakė Jean, kad aš ją įspėjau. Taigi, ar aš esu bloga?“ – kitų socialinio tinklo vartotojų klausė moteris.
Didžioji dauguma „Reddit“ komentatorių palaikė moterį pabrėždami, kad ji „sąžiningai įspėjo, kad taip gali atsitikti, o draugė tai ignoravo“.
„Tai ne 4 metų vaikas, kuris gali suprasti dalykus ar išvengti nelaimingų atsitikimų, jei yra tinkamai auklėjamas. Tai kūdikis ir jūs jai tiksliai pasakėte, kas atsitiks“, – atsakė vienas vartotojas.
akiniaiGuccisudužo telefonas
Rodyti daugiau žymių