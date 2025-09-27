Simpatiško užsieniečio prašymas „Tinder“ pribloškė Indrę: „Noriu įspėti moteris“

Prieš pusmetį išgyvenusi skyrybas, Indrė galiausiai apsisprendė, kad laikas ieškoti naujų santykių, todėl įsirašė įsirašė programėlę „Tinder“. Joje netrukus susipažino su vaikinu, kuris prisistatė nekilnojamo turto ekspertu ir investuotoju. Vyras buvo užsienietis, pasakojo, kad gyvena Kaune, tačiau yra atvykęs iš Jungtinių Valstijų.
„Jis nuo pat pradžių rodė dėmesį, buvo labai atidus, klausinėjo apie mano pomėgius, kaip aš leidžiu laisvalaikį. Atrodė, kad jis nuoširdžiai domisi manimi. Esu nepatikli, todėl neskubėjau atsiverti, bet jis labai gerai mokėjo prieiti prie žmogaus, sudarė patikimo žmogaus įspūdį“, – prisimena Indrė.
Jiedu susirašinėjo kiekvieną dieną ir tik praėjus savaitei jis ėmė Indrei pasakoti apie tai, kad jis investuoja į nekilnojamąjį turtą, perka ir parduoda virtualias kripto valiutas.
„Jis pasakojo, kad Kaunas labai įdomus miestas dėl to, kad čia yra daug gero nekilnojamojo turto, esą jis čia daug investuoja. Jis taip pat pradėjo vis daugiau rašyti, kad yra investuotojas ir daug dėmesio skiria kripto valiutoms. Jis vis užsiminadavo, kad poroms labai svarbu, kad sutaptų pomėgiai, suprask, jam patiko tai, kaip aš leidžiu laisvalaikį, todėl turiu domėtis ir jo pomėgiais“, – pasakoja jauna moteris.
Tačiau pamatęs, kad Indrė per daug nesidomi galimybe investuoti, vyrukas ėmė darytis nekantrus ir galop atsiuntė griežtą žinutę.
„Jis man parašė, kad jei nesidomiu jo pomėgiais, suprask, investavimu, nebegalėsime bendrauti, nes aš nerodau tinkamo dėmesio jam. Tądien jis man buvo atsiuntęs savo banko sąskaitą ir sakė, kad ten turiu pervesti 300 Eur, nes tai pati mažiausia suma nuo kurios verta pradėti investuoti. Tačiau aš turiu vaiką, ir taip pakankamai sunkiai uždirbu pinigus, net negalvojau jam pervesti pinigų“, – pyktelėjo ant savo virtualios simpatijos Indrė.
Moteris atvirai vaikino paklausė, ar tai yra vienintelė priežastis, kodėl jis su ja bendrauja. Amerikiečiu prisistatęs jaunuolis daugiau į jokias žinutes nebeatsakė.
„Todėl noriu įspėti visas moteris labai kritiškai reaguoti į tokius pasiūlymus, o ypač – pažinčių programėlėse. Romantinis sukčiavimas populiarus visame pasaulyje, o tai, panašu, atkeliavo ir pas mus. Būkite budrios ir neatiduokite savo pinigų sukčiams, kurie iš pradžių bando pelnyti pasitikėjimą, o paskui siekia išvilioti pinigus“, – būti itin budrioms pažinčių programėlėse moteris ragina Indrė.