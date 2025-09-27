Moteris atsisako važiuoti pas uošvius, nes šie neleidžia jai gaminti: „Valgiau liūdną parduotuvinį maistą“

Moteris socialiniame tinkle „Reddit“ pasakojo, jog dar pirmą kartą susipažinusi su vyro tėvais pajuto jų priešiškumą.
„Buvau vieniša mama, turėjau savo namus, dirbau ir tvarkiausi viena. Uošvis man iš esmės pasakė, kad gaunu „geresnį variantą“. Tai žeidė, bet bandžiau nekreipti dėmesio“, – rašė ji.
Nepaisant to, moteris visuomet mėgo šeimos susibūrimus. Ji pridūrė, kad jie su vyru dažnai šventes praleidžia su jo šeima, nors jos pačios mama jau labai sena ir serganti, be to, ji pati turi suaugusių vaikų ir anūkų, su kuriais galėtų būti.
Prieš kelerius metus ji ryžosi pasiūlyti kompromisą – sutiko važiuoti pas vyro tėvus per šventes, nors kelionė trunka net 8 valandas, bet tik su sąlyga, kad galės gaminti vakarienę.
„Visada apsistodavome viešbutyje, bet tąkart specialiai išrinkau „Airbnb“ jų mieste, kad galėtume priimti juos. Jis tam pritarė. Pasiruošiau labai kruopščiai, kaip visada darau namuose.
Suplanavau, kaip saugiai užmarinuoti kalakutą kelionės metu. Nusipirkau nepasterizuotus produktus iš parduotuvės, kurios jų mieste nėra. Susidėjau įrankius, priemones, buvau pasirengusi“, – dalijosi ji.
Tačiau likus dienai iki išvykimo vyras nusijuokė: „Juk žinai, kad to nebus, ar ne?“ Paaiškėjo, kad gaminti jai niekas neleis.
Dar skaudžiau tapo, kai šventės dieną uošvė net nesivargino gaminti – tiesiog nupirko jau paruoštą vakarienę parduotuvėje.
„Ir štai aš sėdėjau kambaryje, pilname žmonių, kurie neslepia, jog manęs nemėgsta, valgiau liūdną parduotuvinį maistą. Buvo siaubinga“, – prisiminė moteris.
Po šio įvykio ji priėmė tvirtą sprendimą – daugiau nebevažiuoti į tokias šventes.
„Pasakiau vyrui: jis gali važiuoti pats. Aš liksiu namuose arba būsiu su savo šeima“, – rašė ji.
Moteris nujaučia, kad artėjant šventėms vyras vėl prašys važiuoti pas jo tėvus, tačiau ji svarsto, ar tikrai verta aukotis.
Internautai palaikė jos sprendimą: „Lik namuose ir švęsk su tais, kurie tave myli“, – patarė viena komentatorė. „Jokios šventės to nevertos, jei jautiesi nereikalinga“, – antrino kiti.
