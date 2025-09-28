Mergina pas gydytojus bijantį eiti vyrą išvadino idiotu: „Geriau jis pyks, nei aš jį laidosiu“

„Mano draugas (33 m.) šeimoje turi istoriją, susijusią su gaubtinės žarnos vėžiu. Jo mamai šis diagnozuotas, kai jai buvo šiek tiek daugiau nei 40 metų, ir liga buvo labai sunki. Ji išgyveno, bet tai buvo ilgas ir baisus išbandymas. Jis buvo pakankamai vyresnis, kad tai prisimintų.
Dėl to jo gydytojas jam pasakė, kad jis turėtų pradėti kolonoskopijas anksčiau nei dauguma žmonių. Jis jau seniai turėtų atlikti pirmąją kolonoskopiją. O pastaruoju metu jis turi keistų skrandžio problemų.
Jau metus jam sakau, kad reikia pasitikrinti. Jis vis kartoja: „Man gėda“, „Aš per jaunas“, „O jei jie ras kažką blogo?“ Na taip, juk tai ir yra tyrimo tikslas?“ – neslėpė nusivylimo ji.
Vieną vakarą pora stipriai susipyko, nes vaikinas vėl užsiminė, kad jam skauda skrandį. Galiausiai merginos kantrybė trūko ir ji vaikino adresu išsakė ne vieną piktą žodį.
„Aš jam tiesiai pasakiau: „Tu elgiesi kaip idiotas. Tavo mama dėl to išgyveno pragarą, o tu ignoruoji savo galimybę būti sveiku.“ Taip pat pasakiau, kad jei jis nesirūpins savimi, nežinau, ar galėsiu planuoti ilgalaikę ateitį su juo, nes nenoriu prarasti partnerio dėl kažko, kas galėjo būti laiku pastebėta.
Jis labai supyko ir apkaltino mane, kad esu kontroliuojanti ir dramatiška. Dabar jis su manimi beveik nekalba. Jaučiu, kad buvau pernelyg griežta, bet norite, pasakysiu sąžiningai? Aš bijau.
Žiniose nuolat pasirodo istorijos apie žmones, kurie miršta dėl to, kad per ilgai tai ignoravo. Taip pat ir jo amžiaus žmonės. Geriau jau jis ant manęs pyksta, nei kad po dešimties metų turėčiau jį laidoti. Ar aš esu bloga, kad pavadinau jį idiotu ir pateikiau ultimatumą?“ – kitų socialinio tinklo vartotojų patarimo klausė ji.
„Yra priežasčių, kodėl vedę vyrai gyvena ilgiau nei nevedę, ir viena iš jų yra tai, kad jų žmonos užrašo juos pas gydytojus ir priverčia eiti. Mano mama yra vienintelė priežastis, kodėl mano tėčio vėžys buvo diagnozuotas ir išgydytas anksti“, – dalijosi vienas komentatorius.
„Aš stebiu, kaip mano draugas lėtai miršta nuo gaubtinės žarnos vėžio. Jis daugelį metų atsisakė darytis kolonoskopiją, o kai pagaliau ją padarė, buvo nustatytas 4 stadijos vėžys. Aš visiškai pritariu jūsų ultimatumui“, – komentavo kitas internautas.
„Mano vaikinas mirė, nes buvo užsispyręs kvailys, kuris nenorėjo eiti pas gydytoją ar keisti savo įpročių. Jam buvo 29 metai“, – liūdna patirtimi dalijosi dar vienas žmogus.
