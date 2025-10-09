Vyras atskleidė intymią savo santuokos paslaptį: papasakojo, kodėl nenori mylėtis su savo žmona

Tačiau mūsų santykiuose yra viena dilema, kuri egzistavo dar prieš santuoką. Aš niekada nemėgau intymumo — ir nemanau, kad kada nors pamėgsiu. Esu buvęs intymiame ryšyje tik du kartus gyvenime ir nenoriu to daugiau patirti.
Aš apie tai pasakiau žmonai, ir nors jai buvo šiek tiek liūdna, ji priėmė mano sprendimą ir nusprendė likti su manimi. Bet neseniai, jau po vestuvių, ši tema vėl iškilo — žmona dabar sako, kadangi mes susituokę, turėtume sukurti ir intymų ryšį.
Pasijutau labai nepatogiai, nes ji žino, kaip aš jaučiuosi dėl intymumo. Aš jai tai pasakiau, o ji man atkirto: „Užauk, pagaliau, tai juk gyvenimo dalis.“
Viskas peraugo į didelį barnį, ir tą naktį miegojome atskiruose kambariuose.
Nežinau, kodėl man nepatinka intymumas — gal tai kokia nors psichologinė problema, o gal aš tiesiog keistas — bet aš negaliu to kontroliuoti. Be to, aš nesu visiškai abejingas žmonos poreikiams — nupirkau jai visokių pagalbinių „daiktų“, kuriuos ji galėtų naudoti vietoj fizinio artumo. Ji jais naudojasi, tačiau sako, kad kito žmogaus prisilietimas suteikia daugiau malonumo. Nuo tada ginčai nesibaigia, ir aš vis labiau jaučiu spaudimą nusileisti.
Vieną dieną ji vis kartojo kas kelias minutes, todėl galiausiai nenoromis sutikau. Visą laiką jaučiausi siaubingai nepatogiai ir tik norėjau, kad tai greičiau baigtųsi. Kai viskas baigėsi, ji atsigulė šalia manęs. Sakė, kaip jai patiko ir ji džiaugiasi, kad pagaliau sutikau pasimylėti. Ji dar pridūrė, kad norėtų tai daryti dažniau. Man ši mintis labai nepatiko, bet negalėjau to pasakyti — ji atrodė tokia laiminga.
Aš labai myliu savo žmoną ir nuoširdžiai nežinau, ką daryti. Gal turėčiau kreiptis į terapeutą, kad išsiaiškinčiau, kas su manimi ne taip. Noriu, kad abu būtume patenkinti ir laimingi santykiuose, ir jeigu dėl to reikia daugiau intymumo — turbūt teks tai daryti. Bet mane tai labai slegia.
Taigi, ar aš esu šiknius, kad nenoriu mylėtis su savo žmona?“ – socialiniame tinkle „Reddit“ savo intymia problema pasidalino vyras.
Jo įrašas sulaukė didžiulio palaikymo ir komentarų. Todėl perskaitęs juos vyras papildė savo pasakojimą.
„Perskaičiau daugybę komentarų ir sužinojau apie aseksualumą. Kai rašiau šį įrašą, nežinojau, kas tai yra, bet pasidomėjau ir, panašu, kad tai gali būti apie mane. Nesu tikras, bet taip pat perskaičiau, kad verta apsilankyti pas terapeutą — tai atrodo gera mintis.
Daug kas minėjo ir atvirus santykius — nežinau, kaip jausčiausi dėl to. Nenoriu būti savanaudis ir laikyti žmoną santuokoje be sekso. Šį vakarą su ja viską aptariau.
Mane nustebino, kad žmona žinojo, kas yra aseksualumas, tik nesuprato, jog aš toks galiu būti. Nesu visiškai tikras, kad esu aseksualus, todėl vis tiek eisiu pas terapeutą, kad tai išsiaiškinčiau.
Žmona atsiprašė, kad mane „privertė“ mylėtis, ir pasakė, jog jei būtų žinojusi, nebūtų taip spaudusi. Aš taip pat atsiprašiau, kad dėl mano požiūrio ji negali patirti seksualinio pasitenkinimo — nei iš manęs, nei kitaip.
Mes kalbėjome apie atvirus santykius — ji sakė, kad prie to reikėtų priprasti, bet gal tai būtų gera išeitis abiem. Vis dėlto, prieš priimdami sprendimą, sutarėme eiti į terapiją, kad išsiaiškintume geriausią kelią.
Ir dar, kad būtų aišku: manęs niekada niekas seksualiai neskriaudė. Aš nesu gėjus — nejaučiu traukos vyrams, net esu tai tikrinęs dar studijų laikais. Nežiūriu pornografijos — paskutinį kartą žiūrėjau būdamas 27-erių, kai susipažinau su žmona.
Nežinau, ar yra kokių nors kitų veiksnių — gal aš tiesiog toks esu. Bet dar kartą dėkoju visiems už palaikymą šiame sudėtingame laikotarpyje“, – savo istorija dalinosi vyras.
aseksualumasSeksasintymūs santykiai
Rodyti daugiau žymių