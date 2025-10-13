Arbatpinigių palikęs klientas tokios padavėjos reakcijos nesitikėjo: nutilo net visa salė

„Tai nutiko prieš kelias naktis, ir vis dar negaliu patikėti, kad taip įvyko. Mes su partnere vakarieniavome itališkame restorane, kuriame buvome jau kelis kartus. Tai ne kažkoks labai prabangus restoranas, bet gana malonus – galima prisėsti, užsisakyti vyno ir ramiai praleisti vakarą.
Mūsų padavėja – pavadinkime ją Samanta – viso vakaro metu atrodė išsiblaškiusi. Ji du kartus pametė mano gėrimą, atnešė ne tą užkandį ir dingo, rodos, visai amžinybei, kai atėjo metas užsisakyti desertą. Tai ne pasaulio pabaiga – pats esu dirbęs klientų aptarnavime, suprantu, kad užimtos dienos gali būti chaotiškos. Bet aptarnavimas tikrai buvo prastas.
Kai gavome sąskaitą, sumokėjau ir palikau 10 proc. arbatpinigių grynais. Ne per daug, bet ir ne nieko. Maniau, kad tai sąžininga, atsižvelgiant į situaciją. Mes jau ketinome išeiti, kai Samanta priėjo, paėmė pinigus ir garsiai tarė: „Rimtai? Čia viskas?“
Tai pasakė pakankamai garsiai, kad net keli žmonės prie gretimų stalų atsisuko.
Aš nustėrau – net nežinojau, ką pasakyti.
Tada ji pridūrė: „Žinote, padavėjai negali susimokėti nuomos dėl tokių žmonių kaip jūs; jei negalite duoti normalių arbatpinigių, neikite valgyti į restoranus.“
Visa salė nutilo. Mano mergina tik susiraukė.
Aš išlikau ramus ir pasakiau: „Gaila, kad taip jaučiatės“.
Tada ji, nejuokauju, sumurmėjo: „Smulkmės“.
Tai pasakė pakankamai garsiai, kad girdėtume ne tik mes. Tada grįžau prie stalo, pasiėmiau arbatpinigius ir išėjau be žodžių.
Mano mergina vėliau pasakė, kad pasielgiau teisingai, bet vienas draugas mano, kad peržengiau ribas, nes pasiėmiau arbatpinigius atgal – esą, kad ir kas nutiktų, reikia juos palikti. Bet man atrodo, kad būti išbartam ir pažemintam arbatpinigių, kuriuos vis dėlto palikau, yra visiškai netinkama. Taigi, ar aš blogas žmogus, kad atsiėmiau arbatpinigius po to, kai ji ant mūsų aprėkė visų akivaizdoje?“, – „Reddit“ narių klausė vyras.
Praktiškai visi – net žmonės, dirbantys aptarnavimo sferoje – mano, kad padavėja elgėsi visiškai netinkamai ir gavo tai, ko nusipelnė, rašė „Buzzfeed“.
„Nesi blogas. Aš būčiau nuėjęs dar toliau ir paskambinęs į restoraną pasiskųsti, kai grįžau namo. Tad tu net malonesnis nei aš,“ – rašė vienas komentatorius.
„Nors dešimt procentų nėra daug, atrodo, kad jai dar pasisekė tiek gauti. O jos elgesys po to, kai pamatė arbatpinigius!? Tegul pati kalta – nusipelnė juos prarasti“, – rašė kitas.
„Padavėja buvau prieš kelis dešimtmečius. Esu gavusi net penkių procentų arbatpinigių iš žmonių, kurie gyrė mano aptarnavimą. Bet niekada nebūčiau jų aprėkusi visų akivaizdoje. Būčiau buvusi atleista – ir pelnytai. Buvau padavėja ir barmenė daugiau nei dešimt metų. Net kai man palikdavo apgailėtinus arbatpinigius, ir tai nebuvo mano kaltė, niekada nebūčiau tiek žemai puolusi, kad pulčiau klientus“, – rašė internautė.
Vienas žmogus pasidalijo panašia istorija, kaip elgėsi su įžūlia padavėja:
„Kartą valgiau pajūrio restorane, ketinau pavaišinti draugus pietumis. Buvo užrašas: „Nepriimame „Visa“ ar „MasterCard“ kortelių.“ Aš turėjau „American Express“, tad pagalvojau, kad viskas gerai. Kadangi buvome grįžę iš paplūdimio, neturėjau grynųjų – tik ID ir minėtą kortelę.
Kai pavalgėme ir mums atnešė sąskaitą, padaviau AE kortelę. padavėja labai garsiai ir šiurkščiai pasakė, kad jie nepriima kreditinių kortelių, ir paklausė ar aš nematau ženklo?
Atsakiau jai: „Turite omenyje tą, kur parašyta, kad nepriimate „Visa“ ar „MasterCard“? Manoji „American Express“. Galiausiai visi sudėjome grynuosius ir sumokėjome sąskaitą, bet arbatpinigiams neliko. Pasakiau, kad netrukus sugrįšiu su arbatpinigiais. Ji savo nemaloniausiu tonu sušuko: „Taip, taip, girdėjau šitą milijoną kartų!“ Išėjome. Po pusvalandžio grįžau atgal, parodžiau jai 20 dolerių kupiūrą, ji nusišypsojo. Aš taip pat nusišypsojau ir pasakiau: „Šitie būtų buvę tavo, jei nebūtum buvusi tokia nemaloni.“ Ir įsidėjau juos atgal į kišenę bei išėjau,“ – pasakojo komentatorius.
