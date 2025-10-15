Metus Lietuvoje gyvenantis britas paatviravo, kuo nepatinka lietuviai: erzina viena savybė

„Negatyvumą įvelkate į realizmo rūbą. Jūs sakote, kad neapsimetinėjate, bet iš tikrųjų elgiatės siaubingai“, – vairuodamas automobilį į kamerą sakė Corey.
„Manote, kad esate įstrigę mažoje dėžėje ir nėra jokio būdo ištrūkti“, – vyras atkreipė dėmesį į šalies gyventojų polinkį nuleisti rankas.
Pasak jo, jeigu lietuviui pristatysi drąsią idėją, pavyzdžiui, užsiminsi apie karjeros planus, pašnekovas užpils skepticizmo banga ir pasakys, kad tavo svajonės nėra įmanomos.
Corey pastebėjo, kad lietuviai dažnai skundžiasi dėl minimalaus darbo užmokesčio dydžio. Tarsi jie negalėtų rasti užsiėmimo, kur atlyginimas būtų didesnis.
„Jeigu esate jaunas – ne močiutė kaime – galite pagerinti savo gyvenimą (...) Išmokite ko nors savarankiškai arba įgykite kvalifikaciją. Lengvai rasite įvairių galimybių. Jeigu mokate rašyti komentarus ir skleisti negatyvą, galite išmokti ir daugiau“, – „TikTok“ įraše dėstė slapyvardžiu coreyfxl pasivadinęs britas.
„Galbūt jei žmonės būtų labiau pozityvūs, jų gyvenimas sužydėtų“, – pridūrė jis.
Corey įrašas susilaukė daugybės komentarų. Gausybė „TikTok“ vartotojų pritarė minčiai, kad tai – istorinių traumų palikimas.
„Tai ilgalaikės okupacijos ir priespaudos pasekmė“, – rašė Vidmantas.
„Paveldėjome tai iš sovietų“, – pridūrė kitas.