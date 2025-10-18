Mama iš vaikų už Kalėdų vakarienę paima po 250 eurų: „Nepatinka – eikite kitur“

Nuo 150 iki 250 eurų – ir jokių išimčių
Moteris, vardu Carla Bellucci, teigia, kad šiemet šventinės vakarienės kaina išaugo – anksčiau ji prašydavo 150 ar 200 eurų, tačiau dabar nusprendė sumą padidinti. Savo sprendimą ji aiškina paprastai: „Aš juk ne labdaros organizacija. Kodėl turėčiau viską daryti už dyką?“
Pasak jos, Kalėdų pasiruošimas reikalauja daug laiko, streso ir pinigų – tad, jos manymu, visi, kas nori švęsti kartu, turi prisidėti prie išlaidų.
Prabanga kainuoja Carla žada surengti keturių patiekalų puotą: vakarienė prasidės krevečių kokteiliu, po to – šonkauliukai su priedais, o desertui – klasikinis Kalėdų pudingas. Ant stalo netrūks ir šampano.
Tačiau tuo viskas nesibaigia – svečiai, panorėję pasilikti nakvynei, turės papildomai sumokėti dar 80 eurų. Net ir jos vaikai, pasak moters, nebegali tikėtis išimčių: kadangi jie jau gyvena savarankiškai, mama juos laiko tokiais pat „svečiais“ kaip visus kitus.
Šeimos drama ir visuomenės pasipiktinimas
Nenuostabu, kad toks sprendimas sukėlė pasipiktinimą – Carla prisipažįsta, jog vaikai „nebuvo patenkinti“, tačiau pati sako nesigailinti. „Jei nepatinka – eikite kitur“, – pabrėžia ji.
Internete nuomonės išsiskyrė: vieni ją giria už aiškias ribas ir sąžiningą požiūrį į šventės išlaidas, kiti negali patikėti, kad Kalėdos paverstos „mokama paslauga“.
Meilė ar skaičiuoklė?
Ši istorija atvėrė platesnę diskusiją: kur baigiasi šeimos meilė ir prasideda komercija? Kada svetingumas tampa darbu, už kurį reikia mokėti?
Carla įsitikinusi – ji tiesiog gina savo ribas. Jei nori vietos prie jos stalo, turi sutikti su sąlygomis. O Kalėdos, bent jau jos namuose, šiemet bus ne tik šventė – bet ir sandoris.