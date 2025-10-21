Iš komandiruotės namo grįžęs vyras neįsivaizdavo, ką ras vonioje: dabar nemiega naktimis

„Aš ir mano žmona gyvename kartu jau beveik ketverius metus. Dėl darbo dažnai keliauju, todėl kai po savaitės grįžtu namo, mes su žmona tiesiog negalime vienas nuo kito atsitraukti.
Kai nusileidau oro uoste ir išlipau iš lėktuvo, parašiau žmonai, kad jau važiuoju namo, o ji savo gundomuoju balsu atsakė: „Aš tavęs lauksiu.“
Paprastai žmona man pasako, jei turime svečių, bet šįkart anyta turėjo problemų su vandentiekiu ir, kadangi gyvena netoli nuo mūsų, greitai užsuko nusimaudyti.
Kai grįžau namo, vonioje išgirdau garsiai grojančią muziką. Iškart susijaudinau ir nuėjau ten. Išsirengiau pakeliui ir išmėčiau drabužius, kur papuola, kaip koks paauglys. Lėtai pravėriau dušo duris — ir tuo metu į mane atsisuko anyta.
Aš akimirksniu atsiprašiau ir visiškai nuogas išbėgau iš vonios, kol ji klykė.
Mano žmona, išgirdusi riksmus, atbėgo pas mus. Supratusi, kas įvyko, ėmė juoktis.
Aš nežinau, ką dabar daryti. Anyta išėjo nė žodžio man netarusi, o aš nuo to laiko negaliu užmigti“, – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė vyras.
Komentatoriai bandė paguosti vyruką ir dalinosi savo patyrimais, kai buvo atsidūrę panašiose situacijose.
„Nesijausk blogai. Taip pasitaiko!
Kartą aš, nemažai išgėręs, bandžiau atsigulti į lovą su savo anyta. Buvome namelyje prie ežero. Vidury nakties išėjęs iš vonios pasukau ne į tą pusę. Atsidūriau ne tame kambaryje, bet to tada nesupratau. Greitai paaiškėjo, kad ten miegojo anyta. Nuoga (atsimenu tik fragmentus).
Tuo metu nėščia mano žmona išgirdo, kad aš einu ne ten, ir jau buvo pakeliui manęs pasiimti, kai įvyko visa ši scena. Laimei, kitą dieną joms abiems tai atrodė nepaprastai juokinga — ypač, kai pasakojo man apie tai ir suprato, kad aš beveik nieko neprisimenu.
Iki šiol tiek jos abi, tiek mano uošvis vis primena šią istoriją ir pasišaipo“, – rašė vienas komentatorius.
„Aš nemanau, kad čia apskritai yra ką nors kaltinti – tai tiesiog nesusipratimas. Anyta nekalta, kad norėjo nusiprausti duše.
Jos reakcija visiškai logiška – ji nežinojo, kad dukters vyras jau grįžta namo. Tad natūralu, kad ji manė, jog yra namuose tik su dukra ir ramiai gali maudytis.
Dabar įsivaizduok – ramiai sau maudaisi, jautiesi saugi, ir staiga iš niekur atsiranda nuogas žmogus, bandantis įlįsti į dušą kartu su tavimi. Ar nebūtum išsigandęs?“, – rašė kita komentatorė.