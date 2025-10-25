Po gimdymo vyras atstūmė savo žmoną: „Ar aš blogas žmogus?“

„Ar aš blogas žmogus, kad kelis mėnesius po žmonos gimdymo atsisakau sekso?
Mano žmona prieš kelis mėnesius pagimdė. Nors ji jau fiziškai atsigavo ir nori atnaujinti mūsų lytinį gyvenimą, aš tiesiog tam dar nesijaučiu pasiruošęs. Paprastai po darbo būnu visiškai išsekęs, o prisitaikymas prie tėvystės kelia daug streso ir išvargina. Dėl to kiekvieną kartą, kai ji inicijuoja seksą, aš ją atstumu.
Ji labai dėl to išgyvena. Sako, kad jaučiasi nereikalinga, nepatraukli ir net mano, kad man ji nebepatinka. Aš vis kartoju, kad tai visai ne dėl jos, bet ji manimi netiki. Kuo dažniau atsisakau, tuo labiau matau, kaip tai ją žeidžia – tai akivaizdžiai kenkia jos pasitikėjimui savimi ir savijautai.
Taigi, ar aš blogas žmogus, kad nenoriu sekso po to, kai gimė mūsų kūdikis?“ – socialiniame tinkle „Reddit“ rašė vyras.
Komentatoriai išsakė savo nuomonę ir pasidalino savo pastebėjimais.
„Tavo žmona ką tik išgyveno milžinišką fizinę traumą ir jai priklauso daugiau rūpesčio bei supratimo. Tu nesi blogas, bet turi su ja aiškiai pasikalbėti, paprašyti jos šiek tiek kantrybės ir labai aiškiai pasakyti, kad tavo jausmai jai nepasikeitė. Parodyk, kad ji tau svarbi.
Tuo tarpu rūpinkis ir savimi. Valgyk sveikai, vartok papildus, eik pasivaikščioti ar pabėgioti, kai gali – visa tai padės fiziškai pasijusti geriau“, – rašė komentatorius.
„Tu nesi blogas žmogus, bet turi kalbėtis su ja ir būti atviras. Aš pats beveik sužlugdžiau savo santuoką dėl tokios situacijos“, – rašė kitas.
„Kaip moteris galiu pasakyti – po gimdymo esi jau ir taip nesaugi dėl savo kūno pokyčių. O kai vyras nuolat tave atstumia, tai labai skaudina, ypač po to, kai pagimdei vaiką.
Aš buvau beveik pasiruošusi skirtis, nes maniau, kad viskas baigta. Nesakau, kad turi mylėtis su ja, jei visai nenori, bet kalbėkis. Skirk jai laiko.
Kai mano draugės skųsdavosi, kad jų partneriai nori sekso, o jos pavargusios, aš sakydavau joms, kaip jaučiasi kita pusė – kai esi atstumtas.
Tu turi būti atviras ir sąžiningas, pasidalinti, kaip jautiesi. Jei visą laiką tik ją atstumi, žinoma, kad ji jausis blogai“, – rašė komentatorė.
„Reikia taisytis jūsų santykius, nes jei nekalbėsite, jie tiesiog subyrės.
Galbūt pasąmonėje tavyje yra dalis, kuri po visko, ką matei, tiesiog „atsijungė“. Apie tai per mažai kalbama. Aš pats buvau liudininkas, kai mano buvusioji gimdė – ir nors „gamta yra graži“, bet kartu ir: „Po velnių, gamta – tu baisi!“ – rašė kitas.
„Iš tavo žmonos pusės žiūrint – ji devynis mėnesius augino kūdikį, iškentė gimdymą ir visą fizinį atsigavimą, tad galima suprasti, kad jai labai skaudu, kai tu esi tas, kuris dabar pervargęs ir neturi noro mylėtis.
Suplanuok gražų pasimatymą, surask auklę, pasiimk ilgesnį savaitgalį nuo darbo ir praleiskite laiko tik dviese. Tai galėtų padėti atkurti artumą ir sugrįžti į ritmą. Svarbiausia – bendrauk aiškiai, bet stenkis neįžeisti jos per dideliu atvirumu“, – perspėjo kitas.