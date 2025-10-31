Įsiutusio kaimyno raštelis pribloškė: negalėjo patikėti, kad jis galėjo taip parašyti

Įrašas buvo paskelbtas „Facebook“, o ekrano nuotrauka sukėlė daug juoko.
Kai kurie komentatoriai prisiminė istorijų siaubus su savo kaimynais. Kiti net siūlė laišką grąžinti su pataisyta rašyba – esą taip būtų galima „nuraminti“ konfliktą ir dar pasijuokti.
Žinutėje „kaimynas iš pragaro“ pasipiktino, kad automobilis pastatytas per arti jo namų. Laiške anglų kalba parašyta: „You’re car is to close to my HOUSE! They’re is better spots. I will have you toad! Try me! You will loose.“
Grasinimas, ko gero, turėjo skambėti taip: „Tavo automobilis per arti mano namų. Yra ir geresnių vietų. Mašina bus nuvilkta. Išbandyk mane. Tu pralaimėsi“.
Tačiau kaimyno rašyta su klaidomis, ir dėl to kai kurie žodžiai pakeitė visą žinitės esmę. Pažodžiui su klaidomis parašytas jo grasinimas nuskambėjo taip: „Tu esi pers arti mano namų. Jie yra yra geresnėje vietoje. Paversiu tave rupūže/jūros velniu“. Išbandyk mane. Tu pralaimėsi“.
Perskaitę laišką žmonės kvatojo dėl to, kad autoriaus grasinimai nuskambėjo taip, lyg adresatas būtų pavadintas „rupūže“, rašė „Mirror“.
Komentatoriai taip pat negailėjo pastabų dėl klaidų. Vienas parašė: „Paimk raudoną rašiklį, ištaisyk klaidas ir palik jam ant mašinos.“
Kitas pridėjo: „Na, bent jau ne vaškinėmis kreidelėmis rašė. Ištaisyk klaidas, parašyk balą nuo 1 iki 10 ir pridėk, kad reikėtų „pasimatyti po pamokų“.“
Trečias juokėsi: „Aš jiems į pašto dėžutę įmesčiau žodyną ir automobilį palikčiau stovėti toje pačioje vietoje visam laikui.“
Žmonės taip pat dalijosi istorijomis apie savo „kaimynus iš pragaro“.
Vienas prisiminė: „Mano mama kažkada susipyko su kaimyne. Ta paliko mums laišką, o pabaigoje pasirašė „Ononimas“ (vietoje „Anonimas“). Konfliktas seniai pamirštas, bet tas žodis mane iki šiol prajuokina taip, kad net paspringstu.“
Kitas komentavo: „Šešios klaidos 22 žodžiuose. Ar kas nors jau kreipėsi į „Guinnessą?“
Kitas žmogus „Reddit“ paskyroje papasakojo apie situaciją, kai kaimynas verčia perstatyti automobilį vien dėl to, kad tas atsidūrė „per arti jų namų“.
Autorius rašė, kad siaurose eilinių namų gatvėse parkavimas paprastai būna toks – stato tas, kas pirmas rado vietą, ir tai niekam nekelia problemų – išskyrus vieną kaimyną, kuris tiesiog apsėstas minties, kad vieta prieš jų namus priklauso tik jiems.
