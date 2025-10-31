Vaizdas parduotuvėse piktina: „Jei nežinotum, kokia šiandien diena, galvotum, kad gruodis“

Tačiau prekybos centro „Lidl“ atstovė Lina Skersytė paaiškino, kad kalėdinė prekyba kiekvienais metais pradedama gana anksti tam, kad pirkėjai galėtų sklandžiai apsipirkti, susiplanuoti šventinius pirkinius bei jų biudžetą, o taip ir sutaupyti.
Vieni džiaugiasi, kiti piktinasi
Savo pastebėjimais žmonės ėmė dalintis socialiniuose tinkluose.
Štai portale „Reddit“ skaitytojas rašo: „Gal daug kam neįdomi nuomonė ir mane vieną erzina, tačiau kodėl parduotuvės jau išsipuošė Kalėdoms, kai dar 2 mėnesiai? Niekur to nemačiau, dažniausiai tai būna lapkričio vidurys, po Vėlinių jau, o dabar į parduotuvę įėjus, jei nežinotum kokia šiandien diena, galvotum, kad gruodis.
Visur girliandos, eglutės, kiti papuošimai. Man, mažų mažiausiai keista ir nesuprantama. Gal perdėtai reaguoju ir sakysit, kad niekam neturėtų rūpėti, tačiau man baisiai keista“.
Jam antrino ir komentatoriai.
Vienas išsakė tokį pastebėjimą, kad „Kas pirmesnis, tas gudresnis. Tikrai žmonės perka tas prekes, nors iki švenčių dar toli. Kiekvieno verslo tikslas yra uždirbti pinigų“.
„Nes apsipirkti is anksto dovanas yra protingas žingsnis, kad išvengti šventinės suirutės“, – rašė dar vienas.
Dar vienas stebėjosi, kad kalėdinių prekių jau pilna kone visuose prekybos centruose, o dar nesibaigė spalio mėnuo.
Žmonės šventėms ruošiasi anksčiau
Naujienų portalas Lrytas pasidomėjo, kodėl kalėdinė prekyba prasideda taip anksti.
Anot L. Skersytės, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet, žmonės šventėms ruoštis pradėjo anksčiau, todėl ir prekybos centro šventinis asortimentas palaipsniui lentynas pradėjo pasiekti nuo spalio mėnesio pabaigos.
„Kaip rodo ir mūsų užsakymu spalio mėnesį „Norstat“ atliktas tyrimas, trečdalis respondentų teigė, jog jie ruoštis šventėms pradeda anksčiau, jog galėtų paskirstyti išlaidas.
Taip pat beveik 60 proc. respondentų ruoštis šventėms anksčiau pradeda norėdami išvengti paskutinės minutės skubos. Ketvirtadalis respondentų taip pat nurodė, jog norėdami sutaupyti perka šventėms iš anksto, padalina išlaidas per porą mėnesių.
Būtent todėl, atsižvelgiant į pirkėjų lūkesčius, šventinę prekybą pradedame anksčiau. Pirkėjai linkę iš anksto įsigyti ilgesnio galiojimo produktus šventiniams stalui, dekoracijas, dovanas, ypatingai įvairius žaislus vaikams, taip pat saldumynus, kurie tinkami tiek dovanoms, tiek ir šventiniam stalui.
Mūsų lentynose taip pat pirmiausiai pasirodė įvairūs privataus prekės ženklo „Favorina“ saldumynai, kuriuose pirkėjai jau perka tiek dovanoms, tiek šventiniams stalui, tiek ir išmėgina dar prieš šventes“, – sakė ji.
