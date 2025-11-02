Netikėtas draugo vizitas virto tikru akibrokštu: paskutinė žinutė dar labiau įsiutino jį priėmusią šeimą

Pasak jos, su šiuo „draugu“ pažintis užsimezgė virtualioje erdvėje, jie retkarčiais peržiūrėdavo vienas kito nuotraukas, o vieną dieną „draugas“ kitoje ekrano pusėje užsiminė, kad norėtų aplankyti naują šalį ir susipažinti.
„Tuos kelerius metus, kai buvome pažįstami, jis nė karto neparašė ir nesiūlė susitikti. Tačiau vieną dieną jis staiga parašė, kad atvyksta“, – prisimena moteris.
Nieko blogo neįtardama ji su savo antrąja puse sutiko svečią priimti namuose, pasiūlė ir drauge pakeliauti, parodyti lankytinas vietas. Kadangi „draugas“ pasiskundė, kad jį neseniai paliko mergina, šeima norėjo pasirodyti palaikanti, todėl sutiko jį paimti iš oro uosto, pirmomis viešnagės dienomis vaišino pietumis: „Jį netgi pasiėmėme iš oro uosto, atvykome jį paimti 5 val. ryto. Pasiūlėme leistis ir į kelionę automobiliu.“
Anot moters, jų svečias atvyko su 4 buteliais vyno, kurių vertė siekė daugiausiai 7 eurus. „Vertinome dovanas ir primygtinai reikalavome kartu gerti vyną kelionės metu. Tada kitas 10 dienų, kai tik valgydavome ne namuose, pirkdavome degalus, mokėdavome už lankytinas vietas ir net viešbučius.
Per visą šį laiką jis tiesiog tylėjo ir niekada nepasiūlė mokėti. Ir nepadėkojo. 5 dienas važiavome daugiau nei 1000 km. Kalbant apie viešbutį, aš jam aiškiai įvardijau kainas. Jis pasakė, kad jam viskas tinka“, – prisimena ji.
„Draugą“ priėmusi pora vylėsi, kad svečias susipras padengti bent dalį kelionės išlaidų, tačiau bet kokios užuominos apie išleistas sumas jo nejaudino. „Supratau, kad pirmą ar dvi dienas jis gali neturėti grynųjų, ir mums nieko tokio ji pavaišinti pietumis. Bet 10 dienų? Jis turėjo laisvo laiko mieste ir galėjo išsikeisti pinigų, kad vėliau sumokėtų už save ir grąžintų mums už tai, ką sumokėjome“, – stebėjosi svečią priėmusi šeimyna.
„Paskutinis lašas buvo, kai paskutinę dieną išvykome stovyklauti, kol ruošėme visą įrangą ir maistą kepsninėms, jis pasidalijo tik „Pringles“ traškučiais, kuriuos pats jau buvo beveik visus sukramsnojęs. Tada jis tiesiog suvalgė mūsų maistą nepadėkojęs“, – įvykio detalėmis dalijamasi socialiniame tinkle.
Ji su vyru neištvėrė ir mandagiai pasiteiravo, kaip jis nori grąžinti pinigus. Gavo patikinimą, kad bus atsiskaityta banko pavedimu. „Taigi mes laukėme. Paskutinę jo dieną, likus vos 4 valandoms iki skrydžio, jis vis dar nieko nesakė. Aš akivaizdžiai supykau. Turėjome šį klausimą vėl iškelti, parodyti sąskaitas ir prašyti pervesti pinigus prieš jam išvykstant“, – dalijosi socialinio tinklo naudotoja.
Tačiau jie pinigų taip ir negavo, o grįžęs į savo gimtąją šalį „draugas“ parašė žinutę, kuri dar labiau įpykdė šeimą.
„Jis padėkojo už kelionę ir paklausė ar jos metu, būdamas svečiu, nepadarė nieko netinkamo. Jis aiškino, kad nori tobulėti. Bičiuli, aš nesu tavo mama, terapeutė ar mokytoja, kad mokyčiau tave, kaip būti mandagiu, funkcionaliu suaugusiuoju. Jis yra 30 metų programinės įrangos inžinierius, dirbantis Vokietijoje ir gaunantis gerą atlyginimą, o ne paauglys. Kas, po velnių, atvyksta į draugo šalį ir nesumoka nė cento už tavo paties atostogas?“, – žodžių į vatą nevynioja moteris.
Po kelionės ji „draugą“ užblokavo socialiniuose tinkluose. „Tikiuosi, jis supras, kodėl“, – pridūrė ji.