Apie vyro neištikimybę sužinojusiai žmonai pagailo meilužės: „Ji net nenutuokia“

Moteris liko sugniuždyta sužinojusi, kad jos vyras jai neištikimas, tačiau dabar ji blaškosi, nes svarsto, ar pasakyti jo meilužei tiesą.
Ji paaiškino, kad tiesą sužinojo prieš aštuonis mėnesius ir nuo to laiko slapta seka vyro žinutes. Per šį laiką ji netgi „pamilto“ jo meilužę ir jaučiasi baisiai, nes žino, jog pasakiusi tiesą visiškai sugriaus jos pasaulį, rašo „Mirror“.
„Reddit“ svetainėje ji rašė: „Mano vyras turi romaną. Sužinojau apie tai prieš aštuonis mėnesius, kai jam atėjo žinutė nuo „Henry“: „Myliu tave“.
Man pavyko sinchronizuoti jo žinutes su mūsų „iCloud“ paskyra, ir nuo to laiko juos stebiu. Dar blogiau tai, kad jo meilužė irgi yra auka. Ji net nenutuokia, kad jis vedęs. Jis jai pasakė, kad mes išsiskyrę ir dabar vyksta skyrybų procesas.
Jo naudai galiu pasakyti, kad jis nekalba apie mane blogai – neva aš esu baisi buvusi žmona, gadinanti jam gyvenimą. Jis apskritai manęs nemini. Manau, kad tai todėl, jog „pikta buvusi žmona“ – tai klasikinis melas, kurį sako neištikimi vyrai, o ji pakankamai protinga, kad tai perprastų.“
Nors pripažįsta, kad „žmonos paprastai nekenčia meilužių“, ji sako, kad šiai moteriai jaučia silpnybę, nes ši gera su jos vyru.
Ji pridūrė: „Žinau, kad paprastai žmona nekenčia meilužės arba bent jau jos nemėgsta, bet aš negaliu jos nekęsti. Aš ją myliu.
Ji net nenutuokia, kad mano vyras – nevykėlis, o ji tokia miela, širdinga moteris, kuri nusipelno viso pasaulio.
Ji siunčia nuotraukas atvirukų, kuriuos pati kuria vietos senelių namų gyventojams – „nes per šventes jiems gali būti labai vieniša“. Ji siunčia jam mažus meilės eilėraščius. Kai jis sako, kad patiria stresą, ji klausia, kuo galėtų padėti.
Ji ir labai protinga. Kai kalba apie tai, kas jai įdomu, tarsi klausytumeisi „YouTube“. Mano vyras mėgsta laidą „The Deadliest Catch“ („Mirtiniausias laimikis“). Ji jam paaiškino, kodėl nuskendo laivas FV Destination. Tai buvo labai įdomu.“
Moteris sako, kad jos „nevykėlis vyras“ nenusipelnė tokios geros širdies moters savo gyvenime, ir nors ji žino, kad privalo pasakyti jai tiesą, vien ta mintis ją gąsdina:
„Žinau, kad turiu pasakyti, jog noriu skyrybų, bet vis atidėlioju. Jis nėra pakankamai vyriškas, kad pats su ja susitiktų, todėl man tektų sudaužyti jos širdį. Nenoriu būti ta, kuri ją pravirkdys.
Tikiuosi, kad ji supras – nors ir prarado neištikimą vaikiną, jai visada liksiu kaip draugė. Nenoriu, kad ji jaustųsi sugniuždyta ar sugėdinta dėl to, kas buvo padaryta jai, o ne dėl jos. Būtent šito ir bijau labiausiai iš artėjančios š… audros.“
Komentuodamas jos įrašą, vienas vartotojas parašė: „Ji atrodo nuostabus žmogus. Tai tarsi užburtas ratas. Žmonės mato pasaulį per savo filtrus. Ji gera širdyje, todėl tiki, kad ir kiti tokie pat – net tavo slidus vyras.“
Kitas pridūrė: „Įsitikink, kad turi įrodymų, jog jūs vis dar susituokę ir gyvenate kartu. Ji gali iš pradžių neigti.“
