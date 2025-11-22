Žmona bijo dukrai duoti vyro pavardę: „Sugadins mūsų vaikų gyvenimus“

Renkantis kūdikiui vardą reikia labai gerai viską apgalvoti. Reikia ne tik nuspręsti dėl paties vardo – kas kai kuriems tėvams yra tikras iššūkis – bet ir įvertinti, kaip jis skambės su pavarde, kad nesusidarytų juokingų ar dviprasmiškų derinių ir vaikas dėl to nekentėtų.
Viena kūdikio besilaukianti moteris „Reddit“ svetainėje pasidalijo savo dilema – ji įsitikinusi, kad savo dukrai pasmerks visą gyvenimą trunkančioms patyčioms, nesvarbu, kokį vardą jai parinks, kadangi jos vyro pavardė yra „baisi“.
Ji paaiškino, kad nors jie su vyru susituokę jau penkerius metus, ji vis dar turi mergautinę pavardę, tačiau dabar, kai ruošiasi tapti mama, nežino, ką daryti.
Būsima mama teigė, kad jai „labai svarbu“, jog visa šeima turėtų tą pačią pavardę, bet vyras kategoriškai reikalauja, kad jų vaikai turėtų jo, o ne jos pavardę. Vienintelė problema – jo pavardė yra Moistner (drėgnas, sudrėkęs – angl.).
Ji rašė: „Nors esame susituokę penkerius metus, vis dar turiu savo mergautinę pavardę – klasikinę airišką pavardę, kuri man labai brangi. Mes tarsi dvejojame dėl pavardės. Man labai svarbu, kad visi turėtume tą pačią pavardę. Nenoriai, bet imsiu jo pavardę, jei tai reikš, kad būsime vieningi kaip šeima. Jis nori, kad pavardė būtų jo. Iki kūdikio gimimo liko keli mėnesiai, tad gal dar pavyks jį įtikinti.
Laukiamės dukters. Turime keletą vardų, kurie abiem patinka, bet bijau išrinkti tokį, kuris dėl pavardės gali skambėti šlykščiai ar tapti pašaipų objektu.“
Moteris sakė, kad jos mėgstamiausias vardas būtų Violet, tačiau jai visai nepatinka, kaip skamba Violet Moistner, todėl šio varianto ji atsisakė. Ji nerimauja, kad dukra (ir būsimi vaikai) bus išjuokiami.
Vėliau ji atnaujino savo įrašą, rašydama, kad svarsto duoti dukrai savo pavardę, o vyrui palikti jo, tačiau žino, jog vyras pasiryžęs laikytis „tradicijos“ ir reikalauja, kad vaikai turėtų jo pavardę.
Ji vis dar bando įtikinti vyrą, kad priimtų jos pavardę, kad visa šeima vadintųsi vienodai – Moistneriai.
Kaip rašė „Mirror“, komentaruose žmonės ragino moterį atvirai pasikalbėti su vyru, nes pavardės yra svarbios, o neišsprendus šios problemos ji gali vėliau to gailėtis.
Vienas žmogus rašė: „Tiesiog juokinga, kad šiais laikais vyras reikalauja, jog žmona ir vaikas turėtų jo pavardę, užuot pats pasikeitęs, kai joji tokia siaubinga.“
Kitas pridūrė: „Kodėl kai kurie vyrai taip atkakliai nori, kad vaikai turėtų jų pavardę? Jei pavardė baisi, o jūs norite visos šeimos ta pačia pavarde – duokite vaikui savo pavardę. Juk jūs ta, kuri nešiosi ir gimdysi kūdikį.“
Trečias komentavo: „Turėtum reikalauti, kad vaikai turėtų tavo pavardę. Ji tau sentimentali, ir bet kas geriau nei Moistner. Visiškai absurdiška, kad jis taip įsikibęs savo pavardės.“