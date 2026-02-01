„Rasa, atblokuok“: žinutė ant stendo miesto centre suvienijo pusę Kauno

Atsakymų nėra, bet tai nė kiek nesutrukdė feisbukui sprogti nuo reakcijų.Kas tas Sigis? Kas ta Rasa? Ką jis prisidirbo? Atsakymų nėra, bet tai nė kiek nesutrukdė feisbukui sprogti nuo reakcijų.
Per kelias valandas po įrašu nusileido beveik 300 komentarų, o įrašas jau turi daugiau nei 2,7 tūkst. patiktukų.
Kauniečiai ne tik juokėsi – pusė miesto pradėjo žymėti visas pažįstamas Rasas, klausdami, kuriai iš jų ši vieša meilės atgailos akcija skirta.
„Rasele, atblokuok ko tu taip“, „Rasa, būk gera, žmogus gi prašo“, „Rasaaa, nu kiek jis gali maldauti“ – komentaruose nesibaigė žymėjimai ir švelnios pašiepos.
Buvo ir detektyvų: kas tikrasis Sigis, kiek jis sumokėjo už stendą ir ką dar planuoja, jei Rasa liks neperkalbama. Viena Rasa juokais pareiškė: „Būkit ramūs, jau susitaikėm su Sigiu, atblokavau“, – taip galutinai sujaukdama visą tyrimą.
Dar kiti siūlė Sigui žemiškesnių priemonių: „Nuvažiuok pas ją su šampanu ir gėlėm – parodysi, ką ir kur paspausti“. Vieni juokėsi: „Kai yra šaibų, bet vis dar lendi į subinę“, kiti romantiškai atsiduso: „Tai bent meilė…“
Bet aišku viena: Kaunas moka kurti istorijas. Ir jei vienas Sigis ryžtasi kabinti lauko reklamą tam, kad būtų atblokuotas – visam miestui tai tampa geriausia savaitgalio pramoga.
