Į Vilnių atvykęs užsienietis liko šokiruotas tik išėjęs iš lėktuvo: to gyvenime niekad nebuvo patyręs

„Taigi, dabar Vilniuje yra -20. Tokios žemos temperatūros dar nebuvau patyręs niekada gyvenime.
Kai išlipau iš lėktuvo ir įkvėpiau, atrodė, kad kažkas mane smaugtų. Šaltis tiesiog degino mano plaučius iš vidaus. Todėl jei kitą kartą kas nors mane pakvies į Vilnių, aš atsakysiu, kad negaliu atvykti, nes man astma.
Situacija buvo dar blogsnė dėl to, kad aš turėjau striukę su emblema, kuri bylojo, kad „buvau už poliarinio rato“. Tačiau tai padariau ne aš, o mano tėvai, jie kirto poliarinį ratą ir parvežė man tą striukę.
Taigi, praėjus minutei po to, aš paslydau ant lėktuvo laiptų ir nukritau. Vienas iš skrydžio palydovų pribėgo prie manęs paklausti, ar man viskas gerai. O kitas skrydžio palydovas sako: „Nesijaudink, jis yra buvęs už poliarinio rato“, – pats juokdamasis iš situacijos „Tik Tok“ platformoje dalinosi užsienietis.
Komentaruose vieni bandė taisyti padėtį ir rašyti, kad čia taip šalta tik šiais metais.
Tačiau kiti lietuviai rašė, kad tai – normali lietuviška žiema, tiesiog prie jos kiti nepratę.
„Tokios žiemos būdavo dar mūsų tėvų laikais. Tai normalu“, – rašė komentatoriai.
Kiti svečią iš užsienio perspėjo, kad dabar, kai -20, dar šilta, nes naktį bus -35.
„Šiltas sutikimas Lietuvoje“, – šmaikštavo komentatoriai.
„Tai dangiška. Pasiilga utokio lietuviško oro“, – komentavo kitas komentatorius.
„Įsiklausykite į garsą, kurį jūsų batai skleidžia ant sniego. Jei girdite girgždėjimą, oras yra -20 laipsnių ar šalčiau. Be to, eikite kaip pingvinas, šiek tiek palinkę į priekį“, – patarė kitas komentatorius.
„Esu pietų Graikijos gyventoja. 2024 m., balandžio pabaigoje nusprendžiau aplankyti Lietuvą. Išvykau, kai mano šalyje buvo +26 laispniai, o atvykau į Lietuvą, kai buvo -5. Vos tik atsidarė oro uosto durys, pajutau tai savo šlapimo pūsle – prisiekiu Dievu, pamaniau, kad apsišlapinau. Maniau, kad mano oda tiesiog išsilydė ir kaulai apsinuogino. Beje, buvau apsirengusi kaip svogūnas“, – rašė viena komentatorė.
„Būkit atsargus, mano britas vyras suserga kiekvieną kartą, kai tik atvykstam esant -20. Prireikė daugybės metų, kol priprato prie tokio šalčio“, – atviravo kita komentatorė.
