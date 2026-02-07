Susitikinėti su kitais mylimajai leidęs vaikinas užsimerkė prieš viską, tačiau to jau buvo per daug

„Su savo mergina gana anksti susitarėme, kad mūsų santykiai bus atviri. Abu su tuo sutikome, bet nusistatėme dvi taisykles, kad viskas netaptų painu.
Pirma – jokių slaptų santykių. Mes pasakojame vienas kitam, su kuo susitinkame ir kodėl norime būti su tuo žmogumi.
Antra – mes visada grįžtame vienas pas kitą. Kad ir kas nutiktų už mūsų santykių ribų, mes esame svarbiausi.
Štai kur viskas pradėjo byrėti. Vieną dieną ji grįžo namo po trumpo apsilankymo kavinėje, ir iš karto nuėjo į mūsų miegamąjį bei užsirakino duris. Kai galiausiai išėjo, paklausiau, kaip praėjo jos diena, o ji iškart pradėjo gintis.
Galiausiai atsiprašiau, kad išvengčiau konflikto, nors net nesupratau, ką padariau blogai.
Vėliau naršiau „Instagram“ ir pamačiau nuotrauką jos draugės paskyroje. Joje mano mergina buvo su kažkokiu šviesiaplaukiu vaikinu, kurio nepažinojau. Paklausiau jos, ar kas nors tarp jų įvyko, ji pasakė „ne“, ir aš palikau tai ramybėje.
Maždaug po savaitės netyčia išgirdau jos drauges kalbantis, kai jos nežinojo, kad aš šalia. Jos minėjo tą patį vaikiną ir kažką apie tai, kas nutiko tarp jų viešbučio kambaryje.
Kai pasakiau jai apie tai, ji prisipažino, kad su juo flirtavo, bet prisiekė, jog tuo viskas ir baigėsi. Tada ji apkaltino mane, kad ją šnipinėju.
Aš jos nešnipinėjau. Tiesiog pažįstu ją pakankamai gerai, kad suprasčiau, kada kažkas ne taip. O kai pamačiau kai kurias jų žinutes, atrodė, kad ten vyko kur kas daugiau nei flirtas.
Būtent mes ir buvome susitarę neslapukauti vienas nuo kito. Man nerūpi, kad ji buvo su kitu žmogumi. Tai ir yra visos šios sutarties esmė. Man rūpi tai, kad ji tai slėpė nuo manęs ir kelis kartus melavo man tiesiai į akis.
Ar aš kaltas, kad jaučiu jos dingusį pasitikėjimą?“ – „Reddit“ klausė vaikinas.
Jo istoriją komentavę žmonės dalinosi savo pastebėjimais, nuomonėmis bei patarimais.
„Ji nėra tavo mergina. Ji – draugė su privilegijomis, ir atspėk ką? Tas šviesiaplaukis gauna daugiau „naudos“. Judėk toliau. Tavo „atviri“ santykiai buvo atviri į aklavietę. Tik laiko klausimas…“, – rašė komentatorė.
„Sąžiningai prisiekiu – niekada nemačiau, kad „atviri santykiai“ būtų buvę sėkmingi kokiu nors prasmingu būdu. Visada viskas nusvyra į vieną pusę ir niekada nebūna sveika kitai. Niekada neįtikėsiu, kad žmonės atviruose santykiuose iš tikrųjų yra sveikuose santykiuose, jau nekalbant apie sveiką romantišką partnerystę bet kokia forma“, – rašė kitas komentatorius.
„Aš esu griežtai monogamiška. Turiu draugą (30 m.), kuris yra griežtai poliamoriškas. Jis labai atviras dėl to ir iš anksto sako, kad netiki monogamija. Šiuo metu jis turi vieną partnerę, su kuria yra apie 2–3 metus. Aš ją pavadinčiau jo „pagrindine“ partnere. Jis turi ir kitų dabartinių partnerių, su kuriomis susitikinėja jau seniau, bet ne taip reguliariai ar dažnai. Jis ne visada turi „pagrindinę“ partnerę. Per dešimtmetį, kiek jį pažįstu, jo santykiai dažniausiai būna stabilesni ir sveikesni nei mano“, – rašė komentatorė.
„Tai apgaulė tik tada, kai yra melas arba nutylėjimas. Jei žmonės turi susitarimą ir jo laikosi, tai nėra apgaudinėjimas.
Pažįstu porų, kurioms pavyksta sėkmingai gyventi su tokiu susitarimu, bet jų yra mažuma“, – rašė kitas.
„Mano mama bandė paversti jų santuoką atvira, nes mano tėvas nesiliovė jos apgaudinėti. Net kai santykiai buvo atviri, jis vis tiek apgaudinėjo. Nes čia ne apie seksą – čia apie slaptumą“, – įsitikinusi kita komentatorė.
„Po to, kai žmona pasakė, kad mane palieka, perskaičiau kai kurias jos žinutes su vaikinu, su kuriuo, kaip paaiškėjo, ji mane apgaudinėjo. Ji aprašė savo daugelio metų neištikimybes ir tai, kaip ją jaudindavo miegoti su kitais man už nugaros, o tada grįžti namo ir mylėtis su manimi man apie tai nieko nežinant.
Žmonės yra žiauriai sugadinti, žmogau“, – guodėsi kitas.
„Tai buvo būtent toks šūdas, kurį darė mano buvęs vyras. Tiesa ta, kad tam tikro tipo žmonėms tai net ne apie seksą – ir tikrai ne apie emocinį ryšį. Tai apie jaudulį darant tai partneriui už nugaros (papildomi taškai, jei partneris tiksliai žino, ką darai, bet negali to įrodyti, todėl gali būti manipuliacijos iki beprotybės, kol tavo ego patenkinamas, kad partneris „pavydi“, nors iš tikrųjų jis tik nori nutraukti tokius santykius)“, – rašė komentatorius.
„Kartą susitikinėjau su užkietėjusia apgaudinėtoja. Žinojau apie jos praeitį, bet ji buvo tikrai nuostabi. Tad pasiūliau: „Atviri santykiai?“ Ji nesutiko, buvo labai kategoriška: „Aš noriu tik tavęs.“ Gerai.
Tada ji mane apgavo. Aš buvau tam visiškai pasiruošęs. Bet iš ankstesnių istorijų žinojau, kad jai tie neištikimybės nuotykiai atrodė labai karšti.
Žinoma, aš viską nutraukiau. Bandžiau su tavimi dirbti, bet tai, kas tave jaudina, iš esmės yra neetiška ir mane skaudina… Buvo beveik jos gaila. Beveik“, – savo istorija dalinosi komentatorius.
