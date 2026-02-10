Moteris nutraukė santuoką dėl vyro neištikimybės, tačiau po metų kai kas pasikeitė: maldavo jo sugrįžti

Viena moteris nutraukė santuoką, nes patikėjo, jog jos vyras naudojasi pažinčių programėlėmis, tačiau buvo sukrėsta sužinojusi tiesą.
Sugniuždyta žmona nutraukė santuoką po to, kai pamanė, jog jos vyras naudojasi pažinčių programėlėmis. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad kaimynas buvo sukūręs netikrą jos vyro profilį tam, kad apgaudinėtų moteris internete.
Ji apkaltino kaimyną pavogus iš jos šeimos „meilę ir laimę“ ir, nors su vyru nebendrauja daugiau nei metus, dar tikisi išgelbėti santykius.
Moteris savo skaudžia istorija pasidalijo „Reddit“ forume.
Anoniminiame įraše ji pasakojo, jog praėjusių metų rugsėjį gavo „Facebook“ žinutę, kurioje buvo teigiama, kad jos „vyras kalbasi ir keičiasi nuogomis nuotraukomis su kitomis moterimis per „Tinder“.
Peržiūrėjusi ekrano kopijas, kuriose buvo matyti tariami jos vyro pokalbiai su kita moterimi, žmona pati atsisiuntė „Tinder“ ir aptiko vyro vardu sukurtą profilį, kuriame buvo nurodyta, kad jo buvimo vieta – „netoliese“.
Buvau visiškai įsitikinusi, kad jis mane apgaudinėja. Tą vakarą kilo baisus konfliktas, kurį bandė padėti išspręsti ir mano šeima, tačiau vietoj to viskas dar labiau paaštrėjo – mano brolis trenkė mano vyrui.“
Kaimynai iškvietė policiją, o vyro buvo paprašyta susikrauti kelis daiktus ir kuriam laikui išvykti. Netrukus jie išsiskyrė, o vyras persikėlė gyventi į Sidnėjų, kad būtų arčiau sergančio tėvo, tačiau vaikus mato du savaitgalius per mėnesį. Praėjus 14 mėnesių po išsiskyrimo, į moters duris pasibeldė kaimyno žmona.
Tuomet ji sužinojo, kad kaimynas apgaudinėjo moteris internete, apsimesdamas kitu asmeniu, ir tam naudojo jos vyro nuotraukas, istoriją aprašė „Mirror“.
„Kaimynas šias nuotraukas atsisiuntė iš „MacBook“, kurį buvome jam paskolinę per COVID laikotarpį. Kai kurios nuotraukos buvo intymaus pobūdžio… Taip pat ir mano. Šiuo metu tuo užsiima policija“, – rašė sukrėsta moteris.
Ji prisipažino, kad dabar nori susitaikyti su buvusiu vyru, tačiau nežino, kaip tai padaryti, nes bijo, jog gali būti per vėlu.
„Labai bijau, kad mes per giliai įklimpome ir kad jis greičiausiai norės skyrybų, nors žinau, jog mes vienas kitą labai mylime. Visa tai smarkiai paveikė mūsų psichinę sveikatą, finansus ir trijų vaikų gerovę“, – apgailestavo moteris.
Vienas „Reddit“ vartotojas atsakė: „Tavo vyras patyrė tai, ko tu niekada iki galo nesuprasi: melagingą kaltinimą, tavo brolio smurtą, sutuoktinio atstūmimą… Bijau, kad tau kelio atgal nebėra. Tu pasirinkai jo neklausyti, kai jis sakė, jog tai ne jis.“
Kitas pridūrė: „Jūs abu nukentėjote – ne tik nuo kaimyno, bet ir nuo tavo brolio. Santuoka reiškia būti bendros šeimos dalimi. Tai, kad tavo šeima įsikišo ir fiziškai jį sužalojo, priverstų bet ką rimtai suabejoti, ar verta grįžti.“
Po kelių mėnesių moteris grįžo prie to paties įrašo ir pateikė atnaujinimą. Ji atskleidė, kad po išsamaus pokalbio vyras liko tvirtai nusiteikęs tęsti skyrybas:
„Buvo nuspręsta, kad mūsų santuokos nebeišgelbėsime ir kad turėtume pasukti skirtingais keliais. Šiuo metu jis lanko terapiją ir paprašė visiškai nutraukti bet kokį kontaktą ateityje – aš ketinu gerbti jo norus ir su juo bendrausiu tik per jo advokatą.“
neištikimybėvyras ir žmonaTinder
